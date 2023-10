PHOTO KYLE PHILLIPS, ASSOCIATED PRESS

La fougue et l’effort, qualités du Montréalais Luguentz Dort

(Montréal) Quand le Québécois Luguentz Dort sera en action avec le Thunder d’Oklahoma City contre les Pistons de Detroit en match préparatoire au Centre Bell, jeudi soir, les amateurs de basketball montréalais verront en lui un joueur dont les marques de commerce sont la fougue et l’effort.

Jean-François Tremblay La Presse Canadienne

« “Lu” a grandement évolué depuis ses débuts avec nous (en 2019). Je dirais au niveau de sa compréhension du jeu et de la ligue – c’est souvent le cas, mais ça s’applique assurément pour lui », a dit en matinée l’entraîneur-chef du Thunder, Mark Daigneault.

« Il a été toujours eu ce côté compétitif, fonceur et coriace. À son premier match (dans la NBA), il s’est précipité sur un ballon perdu tard, dans le match, et ç’a été un jeu vraiment crucial pour nous. Il est ce type de joueur depuis le tout début », a renchéri Daigneault.

Reflet de son ardeur au travail et de son sens du jeu, Dort a fini neuvième de la NBA en reprenant 59 ballons perdus la saison dernière.

Le principal intéressé est évidemment emballé à l’idée de jouer devant les siens.

« Juste d’être là, pour l’échauffement, et de penser que je vais jouer ici ce soir, c’est fabuleux, a dit Dort. Je n’ai jamais rêvé de quelque chose comme ça.

« Beaucoup de monde ici aime le basket, et c’est bien que la NBA organise (ce genre de match). Ça va être un show. On va jouer avec intensité et j’espère que les amateurs vont avoir du fun », a ajouté le joueur originaire de Montréal-Nord.

L’athlète de 24 ans devrait compter sur l’appui d’au moins 150 amis, proches et membres de sa famille et amis dans les gradins pour l’occasion.

Le public va certainement se ranger derrière le Thunder, qui compte aussi sur le joueur étoile Shai Gilgeous-Alexander, de Hamilton, en Ontario.

« C’est très plaisant de jouer ici, d’où vient Luguentz, c’est excitant, a dit Daigneault. Nous sommes fiers d’avoir des joueurs d’un peu partout. Nous ne prenons pas à la légère le fait de savoir qu’à chaque match, il y a probablement des gens dans la foule qui ne vous ont jamais vu en action auparavant. »

Le dernier match de Dort à Montréal remonte possiblement aux environs de ses 15 ans, avec Brookwood Elite, du circuit AAU. De là il a joué dans des programmes en Floride et en Ontario, avant de s’illustrer avec Arizona State dans les rangs universitaires américains (NCAA), durant une saison.

Il n’a pas été repêché en 2019, mais a accepté une entente à deux volets du Thunder.

Depuis ce temps, le gaillard de six pieds quatre et 220 livres a fait sa place avec grand brio. À l’été 2022, il a signé un pacte de cinq ans avec le Thunder, au montant rapporté de 87,5 millions $ US.

Dort et « SGA » évoluent ensemble depuis quatre saisons et leur chimie était palpable à la Coupe du monde de la FIBA cet été, où ils ont aidé le Canada à mériter le bronze.

Gilgeous-Alexander a fini quatrième du tournoi avec 24,5 points par match, en moyenne. Dort a brillé en défense et a livré en moyenne 8,2 points par match.

« C’était vraiment une belle expérience (le Mondial). Il est comme un frère pour moi, a confié Dort en matinée, jeudi. On a joué ensemble tellement souvent ; on se connaît très bien. Dans les fins de matchs, quand il a le ballon dans ses mains, je sais qu’il va marquer. »

Dort a bâti une renommée très enviable en défense, mais il peut aussi jouer un rôle important à l’attaque, comme en font foi ses 14 matchs de 20 points ou plus en 2022-23.

Gilgeous-Alexander a fini quatrième de la NBA avec 31,4 points par match, un sommet en carrière. Il a aussi établi des marques personnelles pour les vols par match et les blocs par rencontre.

La saison dernière, le Thunder a fait un bond de 16 victoires par rapport à la saison précédente. Le club a été stoppé au deuxième tour du tournoi de qualification en vue des séries, s’inclinant devant les Timberwolves au Minnesota.

La saison régulière du Thunder commencera le 25 octobre, contre les Bulls à Chicago.

Dort visite son école secondaire

Mercredi, le Thunder s’est impliqué dans la communauté en visitant l’école Calixa-Lavallée, fréquentée par Dort au secondaire.

On a appliqué sur le mur du gymnase un montage photo grandeur nature de Dort (à l’attaque à l’adolescence avec Brookwood Elite, puis en défense avec le Thunder).

À côté de l’image est la citation suivante de l’athlète montréalais : « Rêvez grand, n’arrêtez jamais de travailler et n’oubliez jamais d’où vous venez ».

La mascotte Rumble le bison y était avec des meneuses de claque, notamment. Le Thunder a également donné à l’école de Montréal-Nord une centaine de ballons de basket avec le logo de l’équipe.

Dans une activité distincte au Centre Bell mercredi, des participants de 14 à 17 ans ont reçu des billets pour le match et des conseils de Richard Hamilton, une ancienne gloire des Pistons.

Joueur étoile trois fois, Hamilton a dit aux jeunes de se concentrer sur les notions fondamentales du basket.

Les profits du moitié-moitié du match à Montréal seront partagés entre Basketball Québec, la Fondation des Canadiens pour l’enfance, la fondation evenko et Jeunesse, J’écoute. En date de jeudi peu après midi, le gros lot se chiffrait à plus de 6400 $.

Le match de jeudi soir sera présenté à RDS Info, TSN3 et TSN5, à compter de 19 h.