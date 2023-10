Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Un demi-million de nouveaux soleils

Quand les nouvelles sont particulièrement sombres sur Terre, comme ce fut le cas cette semaine, c’est vers le ciel que je cherche du réconfort. Et là, de la lumière, on en a trouvé. Le satellite européen Gaia a révélé mardi l’existence de 526 587 étoiles jamais détectées auparavant dans notre Voie lactée. L’engin a braqué ses instruments sur Omega Centauri, un amas globulaire. Ces régions du ciel sont si denses en étoiles que les moins brillantes sont éclipsées par les autres, devenant difficiles à détecter. Les curieux trouveront plus de détails sur le site de l’Agence spatiale européenne.

Philippe Mercure, La Presse

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Les membres de Beau Dommage à l’automne 2022

Dommage… et intérêt

Je discutais la semaine dernière avec un ami pour savoir quel a été le groupe le plus marquant de l’histoire de la musique au Québec et Beau Dommage se retrouvait, bien sûr, dans le peloton de tête. Je n’avais pas réalisé que 2024 marquera les 50 ans du premier album de la formation ; je l’ai appris cette semaine lorsqu’on a annoncé la création d’un spectacle symphonique pour cet anniversaire. Célébrer les réussites de nos géants, en matière de culture, est toujours une riche idée. Mais cet hommage est encore plus crucial à une époque où la musique francophone est boudée par les services d’écoute en ligne. Un conseil : n’attendez pas 2024 pour réécouter – et faire découvrir aux plus jeunes – Beau Dommage.

Alexandre Sirois, La Presse

PHOTO REBA SALDANHA, REUTERS L’historienne économique Claudia Goldin, professeure à Harvard, a remporté le prix Nobel d’économie en 2023 pour ses travaux sur les inégalités salariales entre les hommes et les femmes.

Un prix Nobel à saveur féministe

À 77 ans, l’économiste américaine Claudia Goldin marque l’histoire : elle est la première femme à remporter le Nobel d’économie en solo, les deux lauréates précédentes (Elinor Ostrom en 2009 et Esther Duflo en 2019) ayant dû partager leur prix avec un homme. Les travaux de Mme Goldin portent entre autres sur la place des Américaines sur le marché du travail et sur les inégalités salariales. Pour découvrir une partie de ses travaux, on peut lire son livre Career and Family : Women’s Century-Long Journey toward Equity, publié en mai dernier aux Princeton University Press.

Nathalie Collard, La Presse

PHOTO MICHAEL CONROY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le Montréalais Luguentz Dort dans l’uniforme de l’équipe canadienne, le mois dernier

Luguentz Dort et la NBA à Montréal

La meilleure ligue de basket au monde était de passage à Montréal jeudi soir, pour un match préparatoire entre le Thunder d’Oklahoma City et les Pistons de Detroit. Comme tous les passages de la NBA, ce match au Centre Bell s’annonçait comme un succès. D’autant plus qu’il s’agissait d’un premier match de la NBA à Montréal pour Luguentz Dort, un petit gars (6 pieds 4 pouces !) de Montréal-Nord. L’ancien élève de l’école secondaire Calixa-Lavallée est l’un des piliers du Thunder et l’un des meilleurs joueurs défensifs de la NBA. Bien sûr, on aimerait avoir une équipe de la NBA à temps plein à Montréal, mais le circuit Silver réservera fort probablement ses deux prochaines équipes d’expansion à Seattle et à Las Vegas. En attendant, profitons au maximum de cette visite (presque) annuelle de la NBA !

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse