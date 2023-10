(Madrid) La superstar slovène Luka Doncic fait son retour « chez lui » à Madrid avec Dallas mardi pour un match amical face au Real, où il avait explosé à seulement 16 ans avant de devenir l’un des visages d’une NBA de plus en plus internationale.

Arno TARRINI Agence France-Presse

« Je ne serais pas (en NBA) si je n’étais pas passé par le Real Madrid. C’est là que j’ai tout appris : à parler, à étudier, à jouer au basket », a souligné l’arrière des Mavericks, âgé de 24 ans, devant la presse.

« J’ai beaucoup de bons souvenirs dans cette salle, à Valdebebas (le centre d’entraînement). Je suis heureux d’être de retour, ça fait des mois que j’attends ce match », a dit « El Niño Maravilla » (le garçon merveilleux), cinq ans après son départ.

Arrivé au Real à 12 ans, Doncic s’était imposé en pro chez les Merengue à seulement 16 ans, avant de conquérir trois titres de champion d’Espagne et un en Euroligue, dont il a été élu meilleur joueur en 2018, à 19 ans.

« Une légende à Madrid »

Il brille depuis outre-Atlantique, où il a été repêché en 2018 par Dallas (échangé avec Atlanta), devenant l’un des joueurs les plus populaires de la planète. Ce qui fait la fierté de son ex-coéquipier Rudy Fernandez.

« C’est l’un des nôtres, il est Madridista ! C’est l’un des meilleurs ambassadeurs du Real Madrid aux États-Unis et dans le monde entier. C’est une légende à Madrid », a-t-il assuré.

« Pour nous c’est le meilleur joueur de la planète, il a tellement de talent que c’est difficile de l’arrêter », a ajouté l’Espagnol.

À défaut de pouvoir stopper ses tirs à trois points, son arme fatale, Fernandez et ses coéquipiers lui réserveront à coup sûr un accueil chaleureux dans cette rencontre sans enjeu.

Visage de la globalisation

Ce sera le huitième match d’une équipe de la NBA à Madrid, et le vingtième en Espagne, qui n’a toutefois pas encore organisé de match de saison régulière, contrairement à Londres et dernièrement Paris.

La suite logique d’une stratégie « globale » de la NBA, qui souhaite poursuivre son internationalisation à l’image de la tournée de présaison à Abu Dhabi ou de la création de NBA Africa, pour accompagner le développement du basket sur le continent.

« Magic » Doncic, un Slovène formé en Espagne qui fait briller le Texas, est le symbole parfait de cette globalisation, affirme la CEO des Mavericks de Dallas, Cynt Marshall.

« Absolument. Luka est incroyable. L’avoir dans notre équipe est une bénédiction et être ici, où il s’est perfectionné en tant que basketteur, cela signifie beaucoup pour nous », a-t-elle déclaré devant la presse lors de l’inauguration d’un terrain de basket rénové par les Mavs.

« Bien sûr, le basket international croît de plus en plus. Surtout en ce moment, on a deux MVP européens (Giannis Antetokoumpo et Nikola Jokic, NDLR) », note Luka Doncic. « Et maintenant il y a des gars comme Wembanyama qui arrivent. »

La Coupe du monde 2023, remportée par l’Allemagne et dont Luka Doncic a terminé meilleur marqueur avec 27 points de moyenne, comptait 55 joueurs évoluant en NBA, un record et un signe de la place accordée par les franchises aux basketteurs étrangers.

« Il n’y a pas que Luka, on se rend compte que les talents européens s’adaptent bien en NBA », souligne Rudy Fernandez.

Tout sourire, Doncic confie d’ailleurs qu’il aimerait emmener ses deux ex-coéquipiers et amis espagnols Fernandez et Llull dans ses valises, mais qu’il pense « surtout ramener du jambon ».

Il repartira sûrement les yeux rougis, aussi, après l’ovation que lui réservent ses supporters espagnols, qui arpentent déjà les rues de la capitale avec le maillot « 77 » de leur idole.