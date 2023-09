(New York) La NBA a adopté une mesure mercredi qui devrait contraindre ses joueurs étoiles à prendre part à davantage de rencontres, particulièrement lors des matchs qui sont diffusés sur les ondes nationales et lors du tournoi qui sera disputé pendant la prochaine campagne.

Doug Feinberg Associated Press

Le Bureau des gouverneurs de la ligue a approuvé un nouveau règlement qui entrera en vigueur à compter de la prochaine saison. Celui-ci remplacera un règlement encadrant les périodes de repos accordées aux joueurs qui avait été adopté avant la saison 2017-18.

Ce nouveau règlement ciblera les joueurs étoiles en particulier – ceux qui ont déjà participé à un match des étoiles ou qui ont déjà été nommés sur une équipe d’étoiles lors des trois saisons précédentes. Au total, 50 joueurs entrent dans cette catégorie.

Une participation rehaussée des joueurs figure parmi les priorités du commissaire Adam Silver, tandis que la ligue s’apprête à négocier une nouvelle entente de télédiffusion. L’entente actuelle arrivera à échéance après la saison 2025.

Les équipes devront gérer leurs effectifs afin de s’assurer qu’elles n’accorderont pas de soirée de repos à plusieurs joueurs étoiles en même temps.

La NBA pourra ainsi punir les équipes qui ne respecteront pas ce règlement en imposant des amendes allant de 100 000 $ US pour la première infraction à 250 000 $ pour la suivante. Chaque infraction subséquente fera grimper la facture d’un million.

La ligue souhaite également maintenir un ratio équilibré d’absences pour les joueurs étoiles entre les matchs locaux et ceux à l’étranger, et limiter les longues périodes au cours desquelles un joueur étoile peut s’abstenir de fouler le plancher.

Des exceptions sont toutefois prévues à ce règlement, notamment pour des motifs de blessure, des motifs personnels et des ententes préapprouvées limitant la participation en fonction de l’âge du joueur, de son temps de jeu en carrière et de ses antécédents en matière de blessures sérieuses.

La ligue permettra aux équipes de soumettre des requêtes préalables par écrit pour que leurs vétérans soient épargnés des scénarios de deux matchs en autant de soirs. Il existe un petit groupe de joueurs étoiles qui seront âgés de 35 ans ou plus au début de la saison, qui auront disputé plus de 34 000 minutes de jeu en saison régulière et qui afficheront au moins 1000 matchs au compteur en carrière dans la NBA. LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curry font partie de cette catégorie.