(Manille) Mené par de spectaculaires performances de Dillon Brooks et de Shai Gilgeous-Alexander, le Canada a défait les États-Unis 127-118 en prolongation lors du match pour la médaille de bronze à la Coupe du monde de basket-ball, dimanche à Manille.

La Presse Canadienne

C’est la première fois que la formation masculine du Canada récolte une médaille à cette compétition.

Le Canada a réalisé l’exploit grâce au jeu de Brooks et de Gilgeous-Alexander, qui ont amassé 39 et 31 points, respectivement. Brooks a notamment converti sept tirs de la zone de trois points, en huit tentatives.

Aussi, les Canadiens ont réussi ce tour de force malgré une fin de quatrième quart qui aurait pu les dégonfler.

Il restait 4,2 secondes à écouler à la période et le Canada menait 111-107 lorsque Mikal Bridges s’est vu offrir deux lancers francs pour les États-Unis.

Après avoir réussi le premier, il a raté volontairement le deuxième, dans l’espoir de provoquer un rebond offensif.

Bridges a lui-même récupéré le ballon libre, s’est dirigé vers le coin du court et a réussi son tir de trois points avec 0,6 seconde à écouler.

Malgré le peu de temps qu’il restait au cadran, le Canada est venu tout près de l’emporter en temps réglementaire sur une tentative de trois points de Kelly Olynyk qui a raté de très peu.

Toutefois, Gilgeous-Alexander a pris les choses en main lors de la prolongation. En moins de deux minutes de jeu, il a aidé le Canada à se bâtir une avance de 118-112 en marquant tous les points des siens durant cette séquence.

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS Shai Gilgeous-Alexander (à gauche) et Dillon Brooks

Les Canadiens, qui avaient laissé filer deux bonnes avances plus tôt dans le match, ont su protéger celle-ci.

Ce triomphe vient couronner un tournoi de qualité pour le Canada, qui n’avait jamais atteint le carré d’as à la Coupe du monde masculine.

La troupe de Jordi Fernandez a notamment vaincu l’Espagne, numéro un au monde, lors de la deuxième ronde. Ce triomphe assurait au Canada une place aux Jeux olympiques de 2024, à Paris.

En phase de groupe, le Canada avait aussi défait la France, une autre puissance du basket-ball international.

Dans la défaite, Anthony Edwards a récolté 24 points, un de plus que Austin Reaves.

Plus tard dimanche, la Serbie, qui a défait le Canada en demi-finale vendredi, affronte l’Allemagne pour la médaille d’or.

Début de match incisif

Contrairement à son duel de demi-finale, le Canada a amorcé le match avec aplomb et il lui a fallu moins de 25 secondes, gracieuseté de Brooks, pour inscrire les deux premiers points du match.

Moins d’une minute plus tard, Brooks et le Montréalais Luguentz Dort ont ajouté des paniers de trois points et le Canada menait déjà par huit points.

Dort a conclu le match avec 11 points, dont huit lors de ce premier quart.

La troupe de Jordi Fernandez a même détenu une priorité de 13 points avec un peu moins de deux minutes à jouer au premier quart.

Mais à partir de ce moment, les Américains ont commencé à gruger dans cette avance. Ils ont pris les devants pour la première fois, 38-36, quand Cameron Johnson a réussi un tir de la zone des trois points avec 7 : 46 à jouer à la deuxième période.

Dès lors, les deux clubs se sont échangé l’avance cinq fois, mais le Canada a pu retraiter au vestiaire à la mi-temps avec une avance de 58-56, aidé par deux réussites consécutives de Brooks de la zone des trois points.

Lors de cette première demie, Brooks a de loin été le joueur le plus productif des deux équipes avec 21 points, dont cinq paniers de trois points en autant de tentatives.

À la reprise, Brooks a repris là où il avait laissé.

Il a d’abord marqué les deux premiers points du troisième quart, avant de provoquer un revirement qui a contribué à un panier de deux points de Gilgeous-Alexander, tout ça à l’intérieur de la première minute de jeu de la période.

Gilgeous-Alexander s’est d’ailleurs avéré le leader du Canada lors d’un troisième quart productif à l’issue duquel la délégation canadienne menait 91-82.

Le Canada a haussé son avance à 94-84 tôt au quatrième quart lorsque Olynyk a complété une séquence de jeu de trois points. Toutefois, deux minutes plus tard, les États-Unis ont égalé le score grâce à une poussée de 10 points sans riposte.

Tout était désormais prêt pour une fin de quatrième quart qui allait être fertile en rebondissements.