(Manille) Menée par une performance de 23 points de Bogdan Bogdanovic et aidée par une accumulation de fautes à des joueurs clés de ses rivaux tôt dans le match, la Serbie a vaincu le Canada 95-86 en demi-finale de la Coupe du monde de basketball de la FIBA, vendredi à Manille, aux Philippines.

La Presse Canadienne

Déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris de 2024, la formation canadienne espérait atteindre la finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

Elle garde toutefois espoir de récolter une médaille de bronze, exploit qu’elle pourra accomplir dimanche contre les États-Unis, qui ont subi un revers de 113-111 contre l’Allemagne lors de l’autre demi-finale, présentée plus tard vendredi.

Avant 2023, le Canada n’avait jamais fait mieux que le sixième rang à la Coupe du monde, un tour de force qu’il avait réalisé en 1978 et en 1982.

Dans la défaite, RJ Barrett a été le meilleur du Canada (5-2) avec 23 points. Dillon Brooks a amassé 16 points et Shai Gilgeous-Alexander a ajouté 15 points. C’est 10 de moins que la moyenne par match qu’il avait enregistrée au moment d’amorcer la demi-finale.

« Donnons le crédit à la Serbie. Elle a joué un excellent match », a analysé Barrett. « Elle a joué avec ardeur, elle a joué de manière physique. C’est une équipe très bien dirigée et disciplinée. Il faut lui donner crédit pour ça. »

Le Montréalais Luguentz Dort a terminé la rencontre avec trois points en un peu plus de 19 minutes d’action.

« Je suis fier de mes gars », a déclaré l’entraîneur-chef du Canada, Jordi Fernandez.

« Ç’a n’a pas été parfait. Nous avons été corrects sur le plan offensif. Nous avons été atroces défensivement. Lorsqu’une équipe (la Serbie) réussit 62 % de ses tirs et 45 % de ses tentatives de la zone de trois points, il est évident que quelque chose n’a pas été fait correctement, et que nous ne nous sommes pas préparés suffisamment bien pour la rencontre. »

Ognjen Dobric et Nikola Milutinov ont inscrit 16 points chacun pour la Serbie (6-1), qui a atteint la grande finale malgré l’absence de son meilleur joueur, Nikola Jokic, grande vedette des Nuggets de Denver, dans la NBA.

Jokic a choisi de faire impasse sur le tournoi afin de se reposer en prévision de la prochaine saison de la NBA.

« Qui n’est pas ici n’a pas d’importance », a fait remarquer le joueur serbe Marko Guduric.

« Tout tourne autour de ce groupe de gars, peu importe qui est ici, peu importe qui porte le maillot serbe. Nous n’abandonnons jamais. Nous bataillons jusqu’à la fin. C’est dans notre sang. »

Le Canada en difficulté

L’allure du match, jusque-là serré, a commencé à changer avec un peu plus de trois minutes à jouer au premier quart.

Après avoir effacé un déficit de sept points, le Canada menait 13-12 lorsque Gilgeous-Alexander, d’abord, puis Dwight Powell ont tour à tour écopé leur deuxième faute du match, incitant Fernandez à les rappeler au banc.

À peine une seconde après la faute à Powell, Bogdanovich a réussi un tir en suspension de deux points qui a éventuellement permis à la Serbie de se forger une avance de 23-15 après le premier quart.

Malgré le retour sur le court de Gilgeous-Alexander au début du deuxième quart, puis de Powell à mi-chemin de la période, la formation canadienne a vu ses rivaux non seulement protéger leur avance, mais même la hausser à 52-39 à la mi-temps.

Lors de cette première demie, le Canada a amassé 17 fautes comparativement à 11 pour les Serbes. Les cinq partants du Canada avaient tous récolté au moins deux fautes à la mi-temps.

La formation canadienne a conclu le match avec 25 fautes, trois de plus que la Serbie.

« Je pense que nous avons perdu parce que nous n’avons pas bien joué en défense. Je vais laisser les questions liées à l’arbitrage aux gens qui évaluent les officiels », a déclaré Fernandez.

« Je peux seulement leur dire merci qu’il fassent leur travail. Sans arbitres, nous ne pourrions pas jouer au basketball. »

Défense plus incisive

Face à cet imposant recul, les Canadiens ont amorcé le troisième quart avec vigueur. Ils ont été particulièrement efficaces en défensive, provoquant plusieurs revirements sans toutefois tous les convertir en points au tableau indicateur.

En quelques occasions, le Canada a réussi à s’approcher à sept points des Serbes avant la fin du troisième quart, mais une séquence de sept points à deux a permis à la Serbie de compléter ce quart avec une avance de 75-63.

Les Serbes ont ensuite marqué les cinq premiers points du quatrième quart, et les espoirs de médaille d’or du Canada allaient éventuellement s’éteindre.

Il leur reste une chance pour le bronze.

« Je sais que ces gars-là vont faire tout ce qui est possible pour aller chercher cette médaille », a affirmé Fernandez.

La Serbie participera à une deuxième finale lors des trois dernières éditions de la Coupe du monde. En 2014, elle avait perdu contre les États-Unis.

« Personne n’y a cru, mais nous ne nous soucions pas des autres », a fait remarquer l’avant serbe Filip Petrusev.

« Nous avons tout simplement du plaisir entre nous. Il s’agit d’un merveilleux groupe de gars. Il existe une belle chimie et lorsque vous avez une bonne chimie et d’excellents joueurs, tout est possible. Nous y avons cru et nous sommes ici. »

Avec la contribution de Tim Reynolds de l’Associated Press