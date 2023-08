(Philadelphie) James Harden semble déterminé à rompre les liens avec les 76ers après qu’il ait qualifié le président de l’équipe Daryl Morey de menteur, lors d’un évènement promotionnel en Chine.

Dan Gelston Associated Press

Les commentaires de Harden — dont la vidéo a fait surface lundi — surviennent un mois et demi après qu’il ait validé une option de 35,6 millions de dollars avec Philadelphie cette saison. Peu après, il a fait savoir qu’il voulait être échangé.

Ces derniers jours, les Sixers ont informé l’agent de Harden, Mike Silverman, qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver un échange satisfaisant et que l’équipe ne comptait pas vraiment transiger.

C’est ce qu’a dit à l’AP une personne au courant du dossier.

La source a parlé sous couvert d’anonymat, car les négociations n’ont pas été rendues publiques.

Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une organisation où il se trouve. Laissez-moi le répéter : Daryl Morey est un menteur et je ne ferai jamais partie d’une organisation où il se trouve. James Harden

En lien à sa tournée promotionnelle, Harden avait largement publié des vidéos sur Instagram, jusque là.

Il a semblé afficher sa récente position à un évènement pour une compagnie d’espadrilles.

Les 76ers n’ont fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Harden, qui aura 34 ans le 26 août, aurait pu décliner l’option et choisir l’autonomie.

Harden souhaitait passer aux Clippers de Los Angeles mais ces discussions n’ont abouti à rien, pas plus que celles avec d’autres clubs.

Membre de 10 équipes d’étoiles, Harden vit un séjour tortueux avec une troisième équipe en trois ans.

Harden est devenu une star avec les Rockets de Houston (quand Morey dirigeait l’équipe), jusqu’à ce qu’il veuille un échange avec Brooklyn.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Daryl Morey alors qu’il était le directeur général des Rockets de Houston, en juillet 2019

Les Rockets ont finalement accepté et l’ont envoyé aux Nets. Lorsqu’un triomphe de super-club avec Kevin Durant et Kyrie Irving n’est jamais devenu réalité, Harden a voulu être échangé aux 76ers – en grande partie à cause de liens professionnels et personnels étroits avec Morey.

Harden a mené la NBA pour les passes par match, la saison dernière, mais les projecteurs étaient plus tournés vers Joel Embiid. Il semble maintenant que lui céder la vedette ne soit plus vraiment considéré.

Les Sixers ont perdu au deuxième tour des séries en mai, contre les Celtics de Boston.

L’ancien entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, a été nommé à la barre de l’équipe le 1er juin.

Au deuxième tour, Harden a marqué 45 et 42 points lors de gains dans les matchs 1 et 4.

Il a toutefois été 0 en 6 au niveau des tirs de trois points lors des matchs 2 et 6, des revers.

Il n’a marqué que neuf points dans le match 7, étant blanchi en deuxième demie.