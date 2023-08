Voici nos plus récentes réponses à vos questions.

L’efficacité sur les unités spéciales

Comment calcule-t-on le taux d’efficacité en avantage ou en désavantage numérique lorsqu’il y a plus d’une pénalité en même temps ? Exemple : le club A obtient un deux minutes, mais 30 secondes plus tard, le club B obtient deux minutes à son tour et annule l’avantage numérique. Louis Laferrière

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Le taux d’efficacité est calculé selon les moments où une équipe évolue avec un joueur en plus, sans égard à la durée. Dans votre exemple, chaque équipe obtiendra une occasion, et si aucune des deux ne marque, elles seront « 0 en 1 ». Ça peut parfois être très ingrat, parce qu’une équipe qui ne joue que quelques secondes en avantage numérique n’a pas de réelle chance d’en profiter. Sur une saison complète, ces anomalies tendent à s’effacer.

PHOTO JOHN LOCHER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Mark Stone, des Golden Knights de Vegas

Une question de gabarit

J’aimerais savoir quels étaient la grandeur et le poids moyens des joueurs qui ont gagné la Coupe Stanley au cours des 10 dernières années. Il me semble que les Golden Knights de Vegas, en 2023, avaient une équipe au-dessus de la moyenne dans ces catégories. Je pense également que le Canadien a une équipe trop petite pour aspirer aux grands honneurs. Pierre Piché

Réponse de Simon-Olivier Lorange :

Nous avons recensé tous les joueurs qui ont disputé au moins 10 matchs en séries éliminatoires avec les équipes championnes des 10 dernières années. Les joueurs des Knights mesuraient en moyenne 6 pi 1,8 po et pesaient 205,8 lb. C’est en effet un peu plus élevé que la moyenne des neuf années précédentes (6 pi 1 po et 202,5 lb), mais ce n’est pas une anomalie. Les Blues de St. Louis de 2019 et les Capitals de Washington de 2018 étaient aussi grands, tandis que les Kings de Los Angeles de 2010 étaient plus lourds. Il n’y a pas de tendance nette. Le Canadien de 2022-2023 était en effet plus menu que les Knights, avec une moyenne de 6 pi 0,7 po et de 201,5 lb chez les patineurs ayant disputé au moins 30 matchs en saison.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Samuel Montembeault

Qui paie l’équipement des gardiens ?

Dans la LNH, qui doit payer pour l’équipement des joueurs et des gardiens ? Les équipes ont-elles un budget à respecter ? Guy Beauchamp

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Les joueurs ne paient « absolument rien », assure Pierre Gervais, ancien gérant de l’équipement du Canadien, aujourd’hui à la retraite. Ça vaut aussi pour les gardiens et leur masque. « Le gardien nous disait quel masque il voulait, quelle compagnie, quelle peinture, et on payait pour », explique Gervais. Même si l’équipe paie, les masques appartiennent ensuite au gardien, « puisqu’ils sont faits sur mesure ». Quant au budget, il n’est pas illimité, mais presque. « Personne ne m’a jamais rien dit, mais je gérais ça comme si c’était mon argent, explique Gervais. Si un gardien m’avait demandé trois masques d’un coup, je ne l’aurais pas fait. Mais en général, les gars n’exagéraient pas. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Carey Price reçoit la deuxième étoile à l’issue d’un match entre le Canadien et les Islanders de New York, le 15 avril 2022.

Les trois étoiles

J’aimerais savoir qui nomme les trois étoiles à la fin des matchs. Jocelyn Jacques

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Il s’agit du télédiffuseur francophone du match, donc RDS en semaine et TVA Sports le samedi. À RDS, on parle d’un travail d’équipe pour choisir les trois joueurs méritants, travail auquel l’analyste des matchs, Marc Denis, participe.

PHOTO STEVE NESIUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matt Strahm, des Phillies de Philadelphie

Les lancers au premier but

Si un lanceur ne peut effectuer que deux lancers au premier but pour retenir un coureur, qu’en est-il du receveur ? Peut-il lancer au premier but plus que deux fois ? Daniel Fournier

Réponse de Guillaume Lefrançois :

Les lanceurs sont en effet limités à deux « gestes » vers un coureur pour chaque frappeur qui se présente au marbre. Un « geste » n’est pas seulement un relais pour retenir un coureur ; le simple fait de retirer son pied de la plaque, sans lancer, compte comme un des deux gestes. Mais pour répondre à votre question, le receveur n’a aucune limite. Il peut tenter des relais sur les coussins tant qu’il le souhaite.