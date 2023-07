PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Las Vegas) La NBA a dévoilé les détails de la première NBA Cup, qui aura lieu durant la saison régulière et qui aura environ 18 millions en bourse.

Tim Reynolds Associated Press

Le tournoi commencera en novembre et prendra fin avec la présentation de la finale le 9 décembre à Las Vegas. Les matchs du tournoi compteront au classement de la saison régulière, mais pas la finale.

Le commissaire Adam Silver tentait de mettre sur pieds ce projet depuis plusieurs années, offrant aux équipes un trophée à gagner durant la saison.

« Il s’agit d’un concept qui est discuté dans les bureaux de la ligue depuis environ 15 ans, a dit Silver. Ce n’est pas un nouveau concept dans le monde du sport. Pour ceux qui suivent le soccer international, la présentation de tournois durant la saison fait partie de la tradition. Nous pensons qu’il s’agit d’une occasion parfaite pour une ligue internationale comme la NBA. C’est le concept parfait pour notre sport. »

Les membres de l’équipe gagnante recevront chacun 500 000 $ et ceux de l’équipe finaliste, 200 000 $. Les joueurs des équipes éliminées en demi-finales recevront chacun 100 000 $ et ceux des équipes éliminées en quarts de finale, 50 000 $.

« Je peux comprendre l’objectif du tournoi, a dit l’arrière du Heat de Miami Josh Richardson. Ça vous donne une chance de gagner quelque chose d’autre. »

Les matchs du tournoi commenceront le 3 novembre et seront surtout présentés les mardi et vendredi. Le carré d’as sera disputé à Las Vegas.

« Cette ville sait comment organiser de grands évènements », a dit Silver.

Les équipes ont été départagées en six groupes de cinq équipes. Elles joueront un match contre chaque autre membre de leur groupe et les six gagnants accéderont aux quarts de finale, ainsi que les deux meilleures équipes ayant terminé en deuxième position de leur groupe.

Les Raptors de Toronto ont été placés dans le groupe C de l’Est, en compagnie des Celtics de Boston, des Nets de Brooklyn, des Bulls de Chicago et du Magic d’Orlando.

Le vice-président des opérations basketball de la NBA, Joe Dumars, a affirmé qu’il croit que les joueurs vont aimer le tournoi, même s’ils peuvent avoir besoin d’un peu de temps pour s’y habituer.