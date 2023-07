(León) Nirra Fields a récolté 22 points et huit rebonds pour mener le Canada vers une victoire de 68-60 aux dépens de l’Argentine, vendredi, lors des quarts de finale de l’AmeriCup féminine de la FIBA.

La Presse Canadienne

Aaliyah Edwards a ajouté 13 points et 16 rebonds alors que Shay Colley a obtenu 11 points, sept rebonds et sept assistances pour le Canada.

Les Canadiennes ont maintenant rendez-vous en demi-finale avec les Américaines, qui ont défait la Colombie 68-49, vendredi. Le duel aura lieu samedi, avec l’occasion d’atteindre la finale de dimanche.

Julieta Mungo a mené l’Argentine avec 12 points. Melisa Gretter a inscrit 11 points tandis que Candela Gentinetta a conclu la rencontre avec 10 points.

L’Argentine s’est propulsée en avant 6-0 dès le début de la partie et elle menait 20-18 après le premier quart. Le Canada a cependant fait tourner le vent pour se donner une avance de 38-30 après deux quarts.

Les représentantes de l’unifolié ont vu leur avance fondre à trois points avant le début du quatrième quart. Avec 2 : 33 à écouler, Gretter a réussi cinq points de suite pour rapprocher l’Argentine à 64-60.

Un peu plus d’une minute plus tard, Fields a repoussé l’avance à six points grâce à un tir en suspension alors qu’un vol de ballon de Sami Hill a mené à deux lancers francs d’Edwards avec seulement 33,3 secondes à faire.

Le Canada a amorcé les quarts de finale alors qu’il avait terminé au sommet du Groupe B avec une fiche de 4-0. Le Brésil, qui a terminé premier du Groupe B, est également resté invaincu après avoir battu le Mexique 83-61 pour rejoindre Porto Rico dans l’autre demi-finale.

Alors que les États-Unis sont déjà qualifiés pour les Jeux de Paris, la meilleure équipe de l’AmeriCup, qui compte 10 formations, passera automatiquement au tournoi de qualification olympique de la FIBA, qui aura lieu en février 2024.

Les trois meilleures équipes qui suivent prendront part à des tournois de préqualification olympique régionaux, en novembre.