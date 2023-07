(Hamilton) Marc Liegghio a réussi cinq bottés de placement et il a aidé les Tiger-Cats de Hamilton à battre le Rouge et Noir d’Ottawa 21-13, samedi.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le dernier botté de Liegghio, sur une distance de 25 verges, offrait une avance de huit points aux Tiger-Cats (1-3) avec 11 : 49 à faire au quatrième quart. Liegghio a réussi chacun des neuf bottés de placement qu’il a tentés depuis qu’il a rejoint les rangs des Tiger-Cats, mais a raté un botté de transformation.

Dustin Crum a réussi à rendre les choses intéressantes en fin de match pour le Rouge et Noir.

Jouant au poste de quart en relève au partant Jeremiah Masoli, Crum a approché le Rouge et Noir (1-3) à la ligne de 20 dans le territoire des Tiger-Cats avec sept secondes à écouler au cadran. Sur le dernier jeu du match, il a tenté de se rendre lui-même jusque dans la zone des buts. Il a toutefois été stoppé à environ une verge et demie de l’objectif par Richard Leonard et Chris Edwards, au grand plaisir de la majorité des 21 331 spectateurs réunis au Tim Hortons Field.

Masoli, qui disputait un premier match cette saison, a quitté la rencontre au deuxième quart en raison d’une blessure à la jambe gauche.

Il est tombé au combat quand il se déplaçait vers sa droite et qu’il a chuté sur le terrain sans l’aide de quiconque. Il a immédiatement saisi sa jambe gauche avec ses mains et il a quitté la surface de jeu avec l’aide de ses coéquipiers.

Le Rouge et Noir n’a pas dévoilé la nature de la blessure à Masoli. Toutefois, il aurait été aperçu avec une botte protectrice au pied gauche.

Masoli a complété six des 10 passes qu’il a tentées pour 37 verges de gains et une interception. Crum a été 14-en-21 pour des gains de 149 verges et deux interceptions. Il a aussi couru six fois avec le ballon, franchissant 91 verges et marquant un majeur.

Du côté des Tiger-Cats, Matt Shiltz a été 19-en-26 pour 233 verges de gains, un touché et une interception.

Tyreik McAllister a inscrit l’unique majeur des Tiger-Cats.

Lewis Ward a réussi deux bottés de précision et un de transformation pour le Rouge et Noir.