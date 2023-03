Les deux parties négocient au sujet d’une nouvelle convention collective depuis plus d’un an. Et s’il n’y a pas d’entente d’ici vendredi soir, les deux parties auront encore trois mois pour conclure un accord avant l’expiration de celui en cours.

(New York) Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a affirmé mercredi qu’il avait espoir de voir le circuit et ses joueurs trouver un terrain d’entente au sujet d’une nouvelle convention collective d’ici la fin de la semaine.

Tim Reynolds Associated Press

Il n’a quand même pas voulu prédire qu’un nouveau contrat de travail serait signé.

« Je pense que tout le monde est conscient de l’enjeu », a ajouté Silver.

La ligue et l’Association des joueurs de la NBA ont jusqu’à minuit vendredi soir pour décider ou non de résilier le contrat actuel le 30 juin. Cette date limite a déjà été repoussée à deux reprises et Silver a déclaré que le circuit avait l’intention de se prévaloir de la clause échappatoire s’il n’y a pas de nouvelle entente d’ici vendredi soir.

« Honnêtement, je fais partie d’un seul côté des négociations et il est difficile pour moi de prédire ce qui arrivera », a insisté Silver.

La directrice de l’Association des joueurs de la NBA, Tamika Tremaglio, a affirmé que les joueurs n’ont pas l’intention de se prévaloir de la clause échappatoire si la date limite est dépassée.

« La date limite du 31 mars est importante et nous faisons tout ce qui est possible pour conclure une entente avec la ligue, a dit Tremaglio. Si nous ne trouvons pas de terrain d’entente et que la ligue décide de se prévaloir de la clause, il s’agira d’une décision décevante considérant tout le travail effectué par les deux parties et la nature juste de nos demandes. En ce qui concerne nos partisans, rien ne va changer. Les matchs vont continuer sans interruption. »

Les deux parties négocient au sujet d’une nouvelle convention collective depuis plus d’un an. Silver a affirmé que les négociations devaient reprendre mercredi soir. Et s’il n’y a pas d’entente d’ici vendredi soir, les deux parties auront encore trois mois pour conclure un accord avant l’expiration de celui en cours.

La ligue a affirmé clairement son désir de modifier certains aspects de la convention collective actuelle, notamment l’imposition d’une limite des dépenses, un retour à l’admissibilité pour jouer dans la NBA immédiatement après l’école secondaire et l’ajout d’un minimum de matchs disputés pour qu’un joueur soit admissible aux honneurs de fin de saison.

« Chaque enjeu semble relié aux autres enjeux, a mentionné Silver. Il y a constamment des échanges de compromis à faire. »

La convention collective actuelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

Un conflit de travail aurait des répercussions majeures à tous les niveaux, bien au-delà de seulement les revenus records de plus de 10 milliards US la saison dernière. Il pourrait aussi affecter la disponibilité des joueurs à la Coupe du monde, cet été aux Philippines, ainsi qu’à la ligue estivale à Las Vegas.

« Je pense que les deux parties ont reconnu être près d’une entente sur plusieurs enjeux, a dit Silver. Il y a encore des écarts à d’autres niveaux à combler avant de pouvoir ratifier une entente. Mais je pense que le discours est positif et qu’il y a une véritable sensation de partenariat avec les joueurs et leur syndicat. »