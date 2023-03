PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Chicago) Le chiffre va suivre Shohei Ohtani jusqu’à ce que le dossier arrive à une conclusion. On ne parle pas de son nombre de coups de circuit à titre de frappeur, ni de ses retraits au bâton dans son rôle de lanceur, ou de n’importe quelle autre superbe statistique qu’il affichera sur le terrain. Rien de tout ça. C’est combien. Comme, combien lui rapportera son prochain contrat ?

Jay Cohen Associated Press

Ohtani fait partie d’un groupe de joueurs qui entameront, ce week-end, leur dernière saison avant de devenir admissibles à l’autonomie au Baseball majeur. Il reste encore du temps pour des signatures de contrats et des conférences de presse avant l’ouverture de la campagne, mais le passé démontre que la signature d’un nouveau contrat devient moins probable une fois que les matchs du calendrier sont commencés.

Il n’y a pas de véritable précédent pour établir une valeur aux remarquables habiletés d’Ohtani, surtout après l’imposante quantité d’argent versé aux joueurs pendant l’entre-saison. Et cela ne tient pas compte des opportunités commerciales potentielles qui vont de pair avec la seule vedette véritablement mondiale des Ligues majeures.

Il a affiché une moyenne au bâton de ,273 la saison dernière, sa cinquième avec les Angels de Los Angeles, avec 34 circuits et 95 points produits. Celui qui a été élu le joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine en 2021 a aussi présenté un dossier de 15-9 et une moyenne de points mérités de 2,33 en 28 départs au monticule.

Ohtani s’est préparé pour la prochaine campagne en menant le Japon au championnat de la Classique mondiale de baseball. Il a entre autres scellé l’issue du match ultime contre les États-Unis en retirant sur trois prises Mike Trout, son coéquipier des Angels, dans un gain de 3-2.

Le Japonais, qui célébrera son 29e anniversaire de naissance en juillet prochain, pourrait établir plusieurs records grâce à son prochain contrat. Il est possible qu’il touche un salaire moyen annuel d’environ 45 millions US et, en tout, 500 millions.

Si les Angels ne sont plus dans la lutte dans la section Ouest de la Ligue américaine, le nom d’Ohtani se hissera probablement au sommet de la liste des joueurs sur le marché des transactions.

Si, au contraire, l’équipe maintient ses chances de participer aux séries éliminatoires, la pression augmentera sur les Angels pour qu’ils bougent avant de perdre Ohtani au marché des joueurs autonomes pour rien de plus qu’un choix au repêchage compensatoire.

Alors, oui, l’enjeu est élevé en ce qui concerne Ohtani et les Angels.

Voici un portrait de la situation de cinq autres joueurs qui pourraient devenir joueurs autonomes après la saison 2023.

Matt Chapman, troisième-but, Blue Jays de Toronto

Chapman a claqué 36 circuits et fait marquer 91 points avec les Athletics d’Oakland en 2019. Il n’a pas réussi à répéter ce niveau de production, mais le vainqueur de trois Gants d’Or au troisième coussin a complété la dernière saison, sa première dans l’uniforme des Blue Jays, avec 27 circuits et 76 points produits en 155 rencontres.

Chapman célébrera son 30e anniversaire de naissance le 28 avril. L’un des meilleurs joueurs défensifs à sa position depuis maintes années, Chapman est représenté par Scott Boras, qui a l’habitude d’inciter ses clients à se prévaloir de leur statut de joueur autonome.

Aaron Nola, lanceur droitier, Phillies de Philadelphie

Nola, qui fêtera son 30e anniversaire de naissance en juin, a présenté une fiche de 11-13 et une moyenne de points mérités de 3,25 en 32 départs avec les Phillies l’année dernière. Il a aussi amassé 235 retraits au bâton, un sommet personnel, en 205 manches avec les champions de la Ligue nationale.

Nola a été réclamé par les Phillies au septième rang du repêchage amateur de 2014. Pendant le camp d’entraînement, les deux parties ont entamé des pourparlers afin de prolonger le contrat du lanceur droitier, mais ils n’ont pas abouti à une entente.

Teoscar Hernandez, voltigeur, Mariners de Seattle

Hernandez est passé aux Mariners dans une transaction avec les Blue Jays en novembre. L’an dernier, il a présenté une moyenne au bâton de ,267 avec 25 circuits et 77 points produits. Il avait été sensationnel en 2021, alors qu’il avait affiché une moyenne de ,296, avec 32 circuits, 116 points produits et une moyenne présence/puissance ,870.

Le changement de décor pourrait aider Hernandez, âgé de 30 ans, à aller chercher un lucratif contrat. En 16 matchs en carrière au T-Mobile Park, le domicile des Mariners, Hernandez affiche une moyenne au bâton de ,357 avec trois circuits et sept points produits.

Ian Happ, voltigeur, Cubs de Chicago

Happ, un frappeur ambidextre âgé de 28 ans, a possiblement connu sa meilleure campagne depuis son arrivée dans les Ligues majeures la saison dernière. Il a établi des sommets personnels avec une moyenne de ,271, 72 points produits et 42 doubles en 158 parties. Il a aussi gagné son premier Gant d’Or et a été élu au sein de l’équipe d’étoiles de la Nationale pour la toute première fois.

Les Cubs ont eu des difficultés à conclure des ententes avec leurs propres joueurs ces dernières années. Lundi, cependant, ils ont fait signer un contrat de trois ans, d’une valeur de 35 millions au joueur d’avant-champ Nico Hoerner.

Julio Urias, lanceur gaucher, Dodgers de Los Angeles

Urias, qui célébrera son 27e anniversaire de naissance au mois d’août, sera probablement l’un des joueurs les plus convoités si jamais il réclame l’autonomie.

En 31 départs en 2022 dans l’uniforme des champions de la section Ouest de la Ligue nationale, il a affiché un dossier de 17-7 et une moyenne de points mérités de 2,16, la meilleure du circuit.

Ses performances lui ont valu de terminer troisième dans la course au trophée Cy-Young dans la Ligue nationale.

Urias est aussi un client de l’agent Scott Boras.