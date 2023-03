L’attaquant des Raptors de Toronto Chris Boucher (25) saisit un ballon libre alors qu’il est défendu par Deni Avdija (9) et Kendrick Nuun (20).

(Toronto) O. G. Anunoby a récolté 29 points et les Raptors de Toronto ont prévalu 114-104 face aux Wizards de Washington, dimanche.

Associated Press

Anunoby a inscrit 18 points dès le premier quart, où il a été quatre en six pour les tirs au long cours.

L’engagement s’est terminé 37-21 en faveur des Raptors, qui ont pris un élan de 11-2 en lever de rideau.

Fred VanVleet a ajouté 28 points, grâce notamment à cinq tirs de trois points.

Pascal Siakam, Scottie Barnes et Jakob Poeltl ont fourni 19, 13 et 12 points.

Poeltl a aussi capté six rebonds en défense et le même nombre en attaque.

Chez les réservistes, Chris Boucher a obtenu six points et sept rebonds, tandis que Christian Koloko a amassé trois vols et un bloc.

Will Barton a subi une blessure à la cheville gauche au premier quart, ne revenant pas dans le match par la suite.

Toronto menait 63-46 à la demie mais après 36 minutes, leur priorité avait fondu à 87-84.

Dans la première minute du dernier quart, Jeff Dowtin a signé un tir de trois points très important. La réussite a donné le coup d’envoi d’une poussée de 13-3 du club local.

Avec 5 : 47 au cadran, Boucher y est allé d’un dunk sur un rebond offensif et Anunoby a vite ajouté un panier, portant l’avance des Raptors à 108-90. Le groupe est resté en contrôle par la suite.

« O. G. s’est vraiment mis en marche et il a transporté l’attaque, a dit l’entraîneur des Raptors, Nick Nurse. Jeff a réussi un gros tir et en défense, Chris et Christian ont été très actifs pour défendre le panier. »

Barnes revenait au jeu après une absence de deux rencontres, tout comme Precious Achiuwa.

Ils étaient ennuyés au poignet et à l’arrière de la cuisse, respectivement.

Gary Trent ratait un troisième match d’affilée à cause de raideurs au coude droit.

Le club torontois a mené 13-6 au chapitre des vols et 6-2 au niveau des blocs.

Kristaps Porzingis a récolté 26 points pour les Wizards, qui perdaient un quatrième match de suite à l’étranger.

Leur meilleur pointeur Bradley Beal ne jouait pas, incommodé au genou gauche.

Étaient également absents leurs troisième et quatrième pointeurs Kyle Kuzma et Monte Morris – des ennuis à la cheville et à l’aine, respectivement.

Les Raptors (37-38) vont rejouer mardi soir à la maison, face au Heat de Miami.

À Atlanta, Ja Morant a obtenu 27 points et les Grizzlies ont remporté un sixième match de suite, 123-119 contre les Hawks (37-38).

À Los Angeles, les Bulls de Chicago ont porté leur dossier à 36-38 en dominant les Lakers, 118-108. Zach LaVine a inscrit 32 points pour les Bulls.

Les Hawks ont la huitième place dans l’Est devant les Raptors, ayant gagné deux fois sur trois contre eux. Les Bulls ont la 10e position, à un demi-match de Toronto.

LeBron James était de retour au jeu pour les Lakers, après un mois d’absence à cause d’ennuis au pied droit.

Le meilleur pointeur de l’histoire de la ligue a fourni 19 points comme réserviste.

Les Lakers ont montré une fiche de 8-5 en son absence, se plaçant dans la course serrée pour les places 4 à 10 dans l’Ouest.

D’Angelo Russell ratait un deuxième match de suite, ennuyé à la hanche droite.