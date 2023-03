Nembhard et Mathurin se distinguent dans une victoire des Pacers

(Toronto) Disputant un premier match à Toronto, l’Ontarien Andrew Nembhard a brillé avec 25 points et les Pacers de l’Indiana ont gagné 118-114 face aux Raptors de Toronto, mercredi.

La Presse Canadienne

Nembhard a réussi trois tirs de trois points, dont celui qui a donné un coussin de 114-107 aux visiteurs, avec 33 secondes au cadran. C’était à peu de choses près le coup de grâce.

Originaire de la banlieue nord de Toronto, Nembhard a également récolté 10 passes.

Myles Turner a ajouté 16 points – un de plus que le Montréalais Bennedict Mathurin, qui disputait lui aussi un premier match au domicile des Raptors.

L’athlète de 20 ans de Montréal-Nord a récemment raté quatre matchs en raison d’une blessure à une cheville. Il est revenu au jeu lundi, à Charlotte.

Mathurin a été 3 en 3 pour les tirs au long cours. Les Pacers ont d’ailleurs eu un taux de succès de 11 en 21 à ce chapitre.

Quinze secondes après être revenu dans le match, Mathurin a fait mouche de longue distance pour briser l’égalité de 95-95, avec 6 : 29 à disputer au dernier quart. Les Pacers sont restés en contrôle par la suite.

Pascal Siakam a récolté 31 points pour les Raptors, qui avaient remporté leurs sept derniers matchs à la maison. Fred VanVleet a inscrit 28 points, cinq de plus que Jakob Poeltl.

VanVleet a amassé 11 passes et Siakam a capté 10 rebonds.

« Dans l’ensemble, l’énergie était basse et le niveau de compétition aussi. L’exécution n’y était pas, a analysé VanVleet. Nous avons été complètement dominés, si tu regardes le match ou les statistiques, et ce, dans tous les aspects. »

Gary Trent a raté le match, ennuyé au coude droit.

Scottie Barnes était également sur la touche (poignet gauche), tout comme Precious Achiuwa (arrière de la cuisse droite).

« Clairement, nous manquions ces joueurs, mais ce n’est pas une excuse. Nous aurions pu gagner ce match, a dit Chris Boucher, qui a récolté 11 points et six rebonds. Il y avait quelques jeux qui nous ont coûté cher. Il y a eu quelques fautes qui auraient pu aller de l’autre côté et ça ne nous a pas aidés. »

Oeuvrant comme partant, Will Barton a été 0 en 5 au niveau des tirs de trois points.

D’au-delà du périmètre, les siens n’ont touché la cible que sept fois sur 34 (20,6 %).

Toronto (35-38) occupe la neuvième place dans l’Est, un demi-match devant les Bulls de Chicago.

« C’était un de ces matchs, a exprimé VanVleet. Tu dois tourner la page, avoir une mémoire à court terme et te concentrer sur les parties devant. »

Les Raptors vont disputer leur prochain match vendredi soir à la maison, face aux Pistons de Detroit. Les Bulls joueront alors à Portland.

L’Indiana jouait sans leur meilleur pointeur Tyrese Haliburton, ennuyé à la cheville droite. Chris Duarte était absent lui aussi, blessé à la cheville gauche.