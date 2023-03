(Toronto) Fred VanVleet a marqué 28 points pour mener les Raptors de Toronto vers une troisième victoire consécutive, 122-107 face aux Timberwolves du Minnesota samedi soir.

John Chidley-Hill Associated Press

Pascal Siakam a récolté 27 points et 10 rebonds et a ajouté six aides pour les Raptors (35-36). Jakob Poeltl a ajouté 14 points, dont 12 au premier quart, et 11 rebonds.

Les 12 points de Poeltl au premier quart représentent un sommet personnel cette saison. Son ancienne marque pour le plus de points lors d’un même quart était de 10, le 2 mars contre les Wizards de Washington.

Dans la défaite, Naz Reid a obtenu 22 points après avoir amorcé le match sur le banc. Les Timberwolves (35-37) ont subi une troisième défaite de suite.

VanVleet a entamé le match avec aplomb en amassant 15 points au premier quart, incluant un panier de trois points avec 4 : 58 à jouer à la période pour donner aux Raptors une avance de quatre points.

Le Montréalais Chris Boucher a bloqué un tir de Reid avec 36 secondes à jouer au troisième quart. Puis, à l’autre extrémité du court, il a converti une passe de Siakam en panier de trois points.

Lors de la possession suivante des Timberwolves, Gary Trent fils a volé le ballon à Jordan McLaughlin, s’est rendu au panier adverse sans opposition et réussi un tir en foulée qui permettait aux Raptors de se donner une avance de 94-85 avant d’entamer le quatrième quart.

« Je pense qu’on avait besoin de cette victoire pour retrouver la joie dans l’équipe », a déclaré Boucher après la rencontre.

« On joue beaucoup, et la chose sur laquelle on s’est concentrés était de savoir ce qu’on est capable de faire, et de donner le maximum en ce sens. »