(Los Angeles) Les Lakers et leur joueur étoile de retour au jeu LeBron James se sont inclinés (108-118) face aux Bulls de Chicago dimanche, alors que la course aux séries éliminatoires de la NBA est de plus en plus serrée.

Agence France-Presse

Plus tôt dans la journée, les Mavericks de Dallas ont perdu (110-104) face aux Hornets de Charlotte, l’une des pires équipes de NBA.

Après un mois d’absence en raison d’une blessure au pied droit, LeBron James, toujours considéré comme incertain dimanche matin, a finalement joué 30 minutes en sortie de banc. Il a marqué 18 points, pris 3 rebonds et offert 2 passes décisives.

Cela n’a pas suffi face aux Bulls, portés par Zach LaVine (32 pts) et DeMar DeRozan (17 pts, 10 passes), qui confirment leur dixième place.

C’est seulement la deuxième fois de sa carrière que James était remplaçant, après une rencontre le 11 décembre 2007.

Les Lakers tombent à la 9e place de la conférence Ouest, juste devant le Thunder d’Oklahoma City, dernière franchise qualifiée pour les barrages.

Plus tôt dans la journée, malgré les 40 points et douze rebonds de sa vedette Luka Doncic, Dallas a enchaîné une quatrième défaite d’affilée, dont deux face aux Hornets. Lors de leurs onze derniers matchs, les Mavs ont été défaits à huit reprises.

La franchise texane piétine toujours à la onzième place du classement, au sein d’une conférence Ouest très serrée, où seulement deux victoires séparent le septième du douzième.

Les Mavericks vont devoir jouer sans Doncic lundi face aux Pacers de l’Indiana, le meneur slovène ayant commis une seizième faute technique cette saison, synonyme de suspension d’un match.