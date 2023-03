PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Les autorités de Los Angeles ont octroyé mardi 29 millions de dollars à Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, pour l’indemniser après la prise de photos de la dépouille de la star de la NBA sur les lieux de l’accident d’hélicoptère dans lequel il est décédé.

Agence France-Presse

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes avaient trouvé la mort lorsque leur hélicoptère s’était écrasé sur une colline proche de Los Angeles.

Des policiers et des pompiers avaient pris des photos sur place, dont des images des corps mutilés de la légende des Los Angeles Lakers et de sa fille. Certains avaient ensuite montré ou envoyé des photos à des proches ou des amis.

Vanessa Bryant, la veuve de la star, avait intenté une action en justice pour dommages émotionnels, craignant que ces images ne fassent un jour surface sur l’internet. Le comté de Los Angeles a accepté mardi de lui octroyer 28,85 millions de dollars pour régler tous les litiges liés à l’accident.

Cette somme inclut 15 millions déjà attribués à Vanessa Bryant par un tribunal de Los Angeles en août 2022 pour le même motif.

« Ce jour marque le succès de la courageuse bataille de Mme Bryant », a déclaré son avocat Luis Li, dans un communiqué cité par les médias américains. « Elle s’est battue pour son mari, sa fille et tous ceux dont des membres de leur famille décédés ont été traités avec le même manque de respect. Nous espérons que cette victoire devant la justice et ce règlement mettront fin à cette pratique », a déclaré l’avocat.