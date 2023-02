Les Nets prolongent l’entente de leur entraîneur-chef Jacque Vaughn

(New York) Jacque Vaughn, qui a permis aux Nets de Brooklyn de se retrouver dans la course aux séries éliminatoires en dépit du départ des joueurs étoiles Kevin Durant et Kyrie Irving dans le cadre d’une autre saison tumultueuse pour la formation new-yorkaise, a accepté une prolongation de contrat de plusieurs saisons.