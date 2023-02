Pascal Siakam (43) et Xavier Tillman (2)

(Memphis) Pascal Siakam a réussi 19 points, dont deux lancers francs avec neuf secondes à écouler, et les Raptors de Toronto ont effacé un retard de 15 points pour battre les Grizzlies de Memphis 106-103, dimanche soir.

Clay Bailey Associated Press

Jaren Jackson fils a raté un lancer de trois points avec 5,2 secondes à jouer, ce qui aurait créé l’égalité pour les Grizzlies, qui devaient se débrouiller sans le joueur étoile Ja Morant en raison de douleurs au poignet droit.

La formation torontoise a signé une deuxième victoire consécutive et elle a présenté un dossier de 4-3 lors de son plus long voyage à l’étranger de la saison. Les Grizzlies ont encaissé un troisième revers de suite et ils ont perdu huit de leurs neuf dernières sorties.

Le Montréalais Chris Boucher a marqué 17 points et il a égalé son sommet de la saison avec trois lancers de trois points pour les Raptors. Scottie Barnes a conclu la rencontre avec 16 points, dont deux paniers clés dans le dernier droit.

Desmond Bane a été le meneur pour les Grizzlies grâce à 26 points alors que Jackson a ajouté 18 points et quatre blocs.

En plus de Morant, les Grizzlies étaient privés du pivot Steven Adams, blessé au genou droit, et de l’ailier Dillon Brooks, qui purgeait un match de suspension pour son altercation avec le joueur des Cavaliers de Cleveland Donovan Mitchell, jeudi.

La troupe de Memphis menait 81-66 avec 4 : 44 à faire au troisième quart et elle détenait une avance de 86-78 au début du quatrième quart.

Precious Achiuwa s’est libéré près de la ligne arrière pour réaliser un dunk alors qu’il restait 2 : 32 à écouler, procurant une avance de 100-99 aux Raptors. À partir de ce moment, les deux équipes se sont échangé des paniers jusqu’à ce que Barnes réussisse deux tirs, dont le dernier avec 20,1 secondes à jouer.