(Cleveland) Pascal Siakam et O. G. Anunoby ont récolté 26 points chacun, vendredi, menant les Raptors de Toronto vers un gain de 118-107 face aux Cavaliers de Cleveland.

La Presse Canadienne

Siakam avait établi un sommet personnel de 52 points mercredi contre les Knicks, à New York.

Vendredi, il a aussi fourni neuf passes, sept rebonds, deux vols et un bloc.

Anunoby a ajouté 10 rebonds pour les Raptors, qui ont stoppé à cinq matchs la série victorieuse des Cavaliers.

Scottie Barnes a inscrit 25 points et 10 rebonds, tandis que Fred VanVleet a accumulé 18 points.

Réservistes, Malachi Flynn et Gary Trent ont apporté neuf et huit points, respectivement.

Trent a inscrit tous ses points en première demie. Il avait raté quatre matchs à cause d’une blessure au quadriceps.

Les Raptors ont excellé pour les tirs de trois points, touchant la cible 19 fois sur 37.

Anunoby (six en neuf), Van Vleet (cinq en 10) et Flynn (trois en six) ont été des plus brillants à ce niveau.

Toronto a un dossier de 3-0 contre Cleveland cette saison.

Le groupe de Nick Nurse a prévalu à Toronto en octobre et en novembre.

Les Raptors vont rejouer mardi à la maison, face aux Clippers de Los Angeles.

Darius Garland a mené les Cavaliers avec 17 points.

Le score à la demie était 69-53 pour les visiteurs.

Les Raptors ont montré leurs intentions dès le premier quart, où ils ont pris les commandes 39-31.

Ils ont été très solides à la toute fin de l’engagement.

Anunoby a été tenace contre Donovan Mitchell, qui a fait une passe que Trent a fait dévier hors terrain, avec 3,8 secondes à écouler.

Cleveland a échoué à décocher à temps et dans les instants suivant la remise en jeu, Siakam a parfaitement réussi un tir « arc-en-ciel » de 36 pieds.

Les Raptors ont eu l’avantage 11-6 pour les rebonds à l’attaque.

Au troisième quart, Thad Young en a saisi un qui a mené à deux points pour Barnes. Siakam a vite ajouté un panier et ensuite un autre, ce dernier après qu’il ait lui-même récupéré son tir raté.

La séquence a permis au club torontois de s’installer en avance 94-75.

Au dernier quart, notons le tir de longue distance d’Anunoby qui permettait aux siens de mener 114-101, avec 4 : 38 au cadran.