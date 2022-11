Dalano Banton (45) et Saddiq Bey (41)

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS

(Detroit) Dalano Banton a établi un sommet personnel avec 27 points et les Raptors de Toronto ont eu raison des Pistons de Detroit 115-111, lundi.

La Presse Canadienne

L’Ontarien de 23 ans a également obtenu cinq rebonds, quatre passes, trois vols et deux blocs.

Le sommet précédent du Canadien était 14 points samedi, à Indianapolis.

Choix de deuxième tour des Raptors en 2021, Banton joue avec assurance et montre de belles choses en l’absence de Pascal Siakam et Fred VanVleet, notamment.

Lundi, il a offert un rendement de 3 en 7 d’au-delà du périmètre.

Le Montréalais Chris Boucher a ajouté 20 points, un de plus qu’O. G. Anunoby.

Boucher a fortement contribué une fois de plus, dans la foulée de matchs de 20 et 19 points face au Thunder et aux Pacers.

Fonçant souvent au panier, Malachi Flynn a très bien fait avec 12 points en 15 minutes.

Les choses ont toutefois été laborieuses à nouveau pour Scottie Barnes.

Recrue de l’année la saison dernière, il n’a apporté que huit points, dont un seul panier en deuxième demie.

Il avait aussi été limité à huit points contre les Pacers.

Les réservistes Juancho Hernangomez et Christian Koloko ont fourni neuf et huit points, respectivement.

Avec juste un peu plus d’une minute au cadran, Hernangomez a poussé du bout des doigts un rebond offensif vers Thad Young.

Les Pistons ont alors commis une faute qui a mené à deux lancers francs d’Anunoby, pour un coussin de 111-105 en faveur des Raptors.

Bojan Bogdanovic a répliqué avec un tir de trois points, mais Jeff Dowtin a répondu avec un bloc crucial.

Banton a ajouté des lancers francs et avec 16 secondes à écouler, le groupe de Nick Nurse prenait ainsi les devants 113-108.

Jaden Ivey a réussi un tir au long cours, mais Banton a mis les touches finales avec deux lancers francs.

Gary Trent ne jouait pas, ennuyé à la hanche droite.

VanVleet a raté un deuxième match de suite à cause d’une condition non spécifiée, autre que la COVID-19.

Toronto (8-7) doit aussi composer avec l’absence de Siakam, qui est blessé à l’aine.

Otto Porter a quitté le match à la demie, blessé au pied gauche.

Les Raptors avaient une fiche de 0-6 contre Detroit depuis que Dwane Casey a pris la barre chez les Pistons.

Les Raptors venaient de s’incliner en Oklahoma et en Indiana.

Le club va rejouer mercredi soir à la maison, contre le Heat de Miami.

Ivey a récolté 21 points pour Detroit, qui perdait une quatrième rencontre de suite.

Les visiteurs menaient 58-51 à la demie, grâce notamment à un dunk très vigoureux d’Anunoby, vers la fin de celle-ci.

Les Raptors ont gardé la cadence au troisième quart, conclu 88-77 en leur faveur.

Toronto a mené 15-4 pour les points en relance rapide et 56-44 au niveau des points dans la bouteille.