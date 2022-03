March Madness

« Il y a un début à tout », estime Bennedict Mathurin

Bennedict Mathurin n’est pas seulement un joueur des Wildcats de l’Université de l’Arizona. Il est aussi, et surtout, l’un des meilleurs joueurs de basketball universitaire des États-Unis, un espoir de premier plan en vue du repêchage de la NBA et le porte-étendard d’une nouvelle et talentueuse génération de joueurs québécois.