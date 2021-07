PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Le tournoi de qualification sera de retour dans la NBA lors de la saison 2021-22, ont approuvé mardi les gouverneurs du circuit Silver.

La Presse Canadienne

L’Association des joueurs de la ligue a aussi donné son accord à garder la formule.

Avant le premier tour des séries, le tournoi va mettre aux prises les clubs des rangs 7 à 10, dans l’Est et dans l’Ouest. Les équipes classées 7 et 8 auront chacune deux occasions de signer un gain les amenant en séries. Les équipes classées 9 et 10 devront chacune gagner deux matchs d’affilée pour accéder aux séries.

Au terme de la saison régulière, l’équipe 7 de chaque côté accueillera l’équipe 8, avec à l’enjeu le septième rang lors des séries. L’équipe 9 recevra l’équipe 10, avec à l’enjeu un match dans la ville des perdants du match 7-8, pour décrocher le huitième rang.

Le tournoi va se dérouler du 12 au 15 avril. La saison régulière se terminera le 10 avril ; les séries vont débuter le 16 avril.

Dans un avenir beaucoup plus rapproché, c’est jeudi que se tiendra le repêchage de la NBA. Les Raptors de Toronto ont le quatrième choix.

Par ailleurs, les équipes pourront négocier avec les joueurs autonomes à compter de lundi, à 18 h. Les clubs pourront officialiser les contrats à partir du 6 août.

Las Vegas accueillera la ligue estivale du 8 au 17 août.

Les camps d’entraînement de la NBA commenceront le 28 septembre en vue de la saison régulière, qui débutera le 19 octobre.