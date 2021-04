La future franchise de la Ligue de basketball élite canadienne (LBEC) qui pourrait s’établir à Montréal en 2022 demande l’avis des partisans.

Dans un communiqué signé par la directrice des opérations Annie Larouche, l’équipe de Montréal invite le public à lui soumettre ses idées pour déterminer le nom et les couleurs de la future équipe, ainsi que la mascotte.

On dit qu’il s’agit « d’une étape vers le lancement officiel de la franchise plus tard cette année. »

« La culture sportive montréalaise trouve racine dans toutes les qualités qui font de Montréal l’une des plus belles villes au monde, et l’arrivée d’une équipe de basketball professionnel doit le refléter, a dit le commissaire de la ligue Mike Morreale. On veut s’assurer que le nouveau nom sera le reflet de la fierté des Montréalais pour leur communauté et de leur passion pour les équipes sportives. »

La LBEC compte près de 80 % de joueurs canadiens dans ses rangs. Ces joueurs proviennent de la G-League de la NBA, d’autres ligues internationales, du programme national canadien ainsi que des universités américaines et canadiennes. Fondée en 2019, la ligue compte des équipes à Edmonton, Hamilton, Guelph, St. Catharines, Abbotsford, Saskatoon et Ottawa.