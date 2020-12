Au cœur du mouvement Black Lives Matter en 2020 et aussi d’une équipe qui a remporté le championnat de la NBA, LeBron James a été élu l’athlète masculin par excellence de l’Associated Press, samedi.

Tim Reynolds

The Associated Press

Le porte-couleurs des Lakers de Los Angeles a mérité cet honneur pour la quatrième fois de sa carrière, rejoignant l’ancien cycliste Lance Armstrong et le golfeur Tiger Woods au sommet de la liste chez les hommes. James a reçu pareille récompense en 2013, en 2016 et en 2018.

À l’issue d’un scrutin mené auprès de 35 clients et directeurs sportifs de l’Associated Press, James a obtenu 78 points, sept de plus que le quart Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City. Le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton a terminé loin derrière, en troisième place, avec 14 points.

En 2020, James a remporté le championnat de la NBA pour la quatrième fois de sa carrière. Il a aussi été élu le joueur le plus utile de la finale, là encore, pour la quatrième fois de sa carrière.

Aucun joueur de la NBA n’a inscrit plus de points et récolté un plus grand nombre de mentions d’aide que James en 2020. Qui est l’autre joueur de sa génération à avoir dominé la ligue pour le nombre de points et d’aides lors de la même année ? James, en 2018.

James est aussi devenu le premier joueur à recevoir le titre de joueur le plus utile de la finale avec trois organisations différentes.

Auparavant, il avait doublé Kobe Bryant au troisième rang des plus grands marqueurs dans l’histoire de la NBA. James a réalisé l’exploit la veille de l’écrasement d’un hélicoptère lors duquel Bryant a perdu la vie. Dans son dernier message sur Twitter, Bryant avait félicité James.

Hors du terrain, l’organisation More Than a Vote de James a réuni plus de 42 000 bénévoles pour travailler aux bureaux de scrutin en vue de l’élection présidentielle de novembre dernier aux États-Unis. Elle a aidé des gens à récupérer leur droit de vote et a cherché à inciter les Afro-Américains et les jeunes à se rendre aux urnes.

« Je sais encore ce que je fais sur le court et bien sûr, je donne tout ce que j’ai au sport », a déclaré James à l’Associated Press.

« Mais en ce moment, je peux avoir un plus grand impact à l’extérieur du court, plus que sur le court. Je veux continuer d’inspirer les gens par ma façon de jouer au basketball. Mais il y a tellement de gestes que je peux poser à l’extérieur du court pour aider à éduquer les gens, les inspirer, les rassembler, les influencer de façon positive. »