Incapable de disputer des matchs et même de s’entraîner en groupe en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, Team Thetford, autrefois connue sous le nom d’Académie de basketball de Thetford Mines, a décidé de se concentrer sur les performances scolaires de sa quarantaine de joueurs. Et pour le directeur et entraîneur Armel Junior Denis Mampouya-Mazinga, la réussite passe par un projet qui allie le sport et les mathématiques.

Ian bussières

Le Soleil

« Depuis longtemps, on a constaté que nos jeunes avaient des difficultés en mathématiques. Et comme l’accent est davantage mis sur l’école en raison de la situation sanitaire, on a pensé créer un outil qui allierait cette matière scolaire avec leur passion pour le basketball », explique Mampouya-Mazinga, qui a lancé le projet en même temps qu’une campagne de sociofinancement via la plateforme La Ruche.

> Lisez l'article complet sur le site internet du Soleil