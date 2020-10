(Lake Buena Vista) La NBA espère entamer la saison prochaine avec les équipes jouant dans leurs arénas et devant des partisans, a réitéré mercredi le commissaire Adam Silver, avant que débute la finale du circuit.

Tim Reynolds

Associated Press

Silver a par contre ajouté qu’il y a beaucoup d’inconnu à élucider, avant qu’un plan puisse être finalisé.

Silver a dit que les protocoles qui ont permis de relancer la saison à Disney-comme le respect du port du masque et de la distance sociale-ont prouvé qu’un équilibre peut être trouvé « entre la santé publique et la nécessité économique ».

« C’est certainement notre but, a dit Silver au sujet de présenter les matchs dans les arénas réguliers. Mais ça dépend de progrès supplémentaires. Des tests (et des résultats) rapides peuvent être la clé. »

La NBA a été la première grande ligue à se mettre en pause en raison de la pandémie, le 11 mars, et il a fallu plus de quatre mois pour élaborer le plan de redémarrage.

La ligue s’est relancée avec 22 clubs près d’Orlando au début juillet. Le Heat et les Lakers, qui prennent part à la finale, s’approchent des trois mois dans la bulle.

La NBA et les équipes vont subir une énorme perte de revenus. En partie car environ 15 % de la saison régulière a été perdue à cause du virus. Aussi car 88 matchs de classement et les séries ont eu lieu sans partisans, qui auraient acheté des billets, de la nourriture, des boissons et des souvenirs.

« Il y assurément des dossiers à négocier, a confié Silver. Mais nous allons les résoudre, comme cela a toujours été le cas. »

La ligue ne sait pas quand débutera la période d’autonomie, quel sera le plafond salarial pour la saison prochaine et d’autres détails.

Tout cela devra être réglé avec la National Basketball Players Association. Silver s’attend à ce que les discussions s’intensifient après la conclusion de la finale.

« Je pense que les deux parties sont conscientes des paramètres essentiels », a t-il dit.

Michele Roberts, la directrice exécutive de la NBPA, a dit souhaiter un accord en novembre, ce qui permettrait à la saison prochaine de commencer au début de 2021.