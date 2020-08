« Pour nos jeunes gars dans la ligue, c’est une chance de voir les joueurs tous s’unir, parler pour un vrai changement, une véritable action. Parce que les gars étaient fatigués, vraiment. Quand je dis fatigués, ce n’est pas physiquement, nous sommes simplement fatigués de voir les mêmes choses se produire encore et encore », a mentionné Chris Paul.

(Orlando) La vedette du Thunder d’Oklahoma City, Chris Paul, également coprésident du syndicat des joueurs de la NBA, a confié vendredi, très ému, qu’il n’oublierait « jamais les voix qui se sont fait entendre », pour imposer le plan d’action contre l’injuste raciale ayant suivi le retentissant boycottage des matchs.

Agence France-Presse

« En 15 ans dans cette ligue, je n’avais jamais rien vu de tel. Évidemment je n’étais pas le plus vieux dans la salle, je crois que c’était Udonis Haslem [Heat de Miami]. Mais les voix se sont fait entendre, et je n’oublierai jamais. Je n’oublierai jamais ça », a déclaré Paul après l’annonce de la reprise des séries éliminatoires à partir de samedi, et de mesures fortes « pour le changement ».

« Pour beaucoup d’entre nous, c’était un moment unique. Nous avons lu des choses et vu des images de ceux qui ont agi avant nous, les Muhammad Ali, les Jim Brown, les Kareem Abdul-Jabbar, et nous avons vu à quel point ils étaient puissants. Nous ne disons pas que nous le sommes autant, mais ce que nous faisons actuellement dans notre ligue est énorme », a-t-il dit.

« Pour nos jeunes gars dans la ligue, c’est une chance de voir les joueurs tous s’unir, parler pour un vrai changement, une véritable action. Parce que les gars étaient fatigués, vraiment. Quand je dis fatigués, ce n’est pas physiquement, nous sommes simplement fatigués de voir les mêmes choses se produire encore et encore », a-t-il poursuivi.

Mercredi, trois jours après les tirs policiers sur Jacob Blake dans le Wisconsin, les joueurs des Bucks de Milwaukee ont boycotté leur match contre le Magic d’Orlando, forçant la NBA à le reporter ainsi que cinq autres prévus ce jour-là et jeudi. Après quoi une réunion a eu lieu impliquant joueurs, dirigeants de la ligue et propriétaires des franchises, pour déterminer un plan d’action concret contre le racisme.

« Il n’est pas question d’une personne ou d’une équipe. C’est nous, tous ensemble. Quand les évènements se sont produits l’autre jour, nous avons été solidaires de nos frères de Milwaukee. Tout ce que nous faisons c’est lié à cette fraternité, nous formons un tout », a encore déclaré Chris Paul.