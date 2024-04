PHOTO CHARLES KRUPA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Boston) Larry Lucchino, pionnier du retour en force des stades de baseball de style rétro et grand manitou de la transformation des Red Sox de Boston de perpétuels perdants à champions de la Série mondiale, est décédé à l’âge de 78 ans.

Jimmy Golen Associated Press

Lucchino était atteint d’un cancer. Les Red Sox de Worcester, club-école AAA et dernier projet de sa carrière ponctuée d’arrêts dans trois franchises de la MLB et d’une autre de la NFL, ont confirmé son décès mardi.

Le natif de Pittsburgh a étudié en droit à l’Université Yale avant de se trouver du boulot au sein du cabinet de l’avocat de Washington Edward Bennett Williams. Rapidement, Lucchino a été affecté à ses équipes sportives, les Redskins de Washington et les Orioles de Baltimore.

Lucchino a gravi les échelons jusqu’à devenir président des Orioles. C’est sous ses ordres que l’équipe a remplacé le Memorial Stadium par son stade rétro au centre-ville, mettant fin à la mode stade caverneux tous bâtis selon le même profil et entourés de stationnements. Camden Yards est devenu la référence, pavant la voie à tous les stades ensuite.

Il s’est retrouvé dans la même situation avec les Padres de San Diego lors de leur transfert vers le Petco Park tandis qu’il était leur président et chef de la direction.

Le prochain arrêt de Lucchino s’est effectué chez les Red Sox, se joignant aux nouveaux propriétaires John Henry et Tom Werner en 2002. Leur décision de revamper le Fenway Park au lieu de le remplacer –– mettant ainsi fin à une autre tendance — a permis de préserver l’un des joyaux du baseball, où sera disputée une 113e saison de la MLB à compter du 9 avril.

Une plus grande réforme a été menée dans les bureaux des Red Sox et sur le terrain. Avec l’embauche d’un directeur général de 28 ans en Theo Epstein, qui avait lancé sa carrière comme stagiaire chez les Orioles avant de suivre Lucchino à San Diego, les Red Sox ont mis fin à leur historique disette de 86 ans sans championnat en 2004, avant de mettre la main sur une deuxième Série mondiale trois ans plus tard.