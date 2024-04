Juan Soto, des Yankees de New York, a effectué de nombreux jeux déterminants pendant une série de quatre rencontres face aux Astros de Houston.

Soto, Burnes et Chapman brillent avec leurs nouveaux clubs

Corbin Burnes a concédé un seul coup sûr en six manches de travail à sa première présence au monticule pour les Orioles de Baltimore, et Matt Chapman a claqué deux longues balles à sa deuxième rencontre avec les Giants de San Francisco.

Noah Trister Associated Press

Tout ça a cependant été relégué aux oubliettes par les performances de Juan Soto lors de sa première série avec les Yankees de New York.

Les Yankees ont balayé les honneurs d’une série de quatre rencontres face aux Astros de Houston, et leur nouveau voltigeur de centre étoile a effectué de nombreux jeux déterminants pendant cette série. Il a épinglé le coureur qui tentait d’inscrire le point égalisateur au marbre en neuvième manche du premier match, a obtenu trois coups sûrs et un but sur balles alors que les coussins étaient remplis le lendemain, puis a étiré les bras pour un circuit samedi. Enfin, en clôture de cette série, Soto a cogné trois coups sûrs supplémentaires, dont un simple d’un point après deux retraits en début de neuvième manche pour procurer un gain de 4-3 aux Yankees.

Les problèmes de santé de Gerrit Cole ont certes atténué les attentes envers les Yankees cette saison, mais serait-ce possible que les observateurs aient sous-estimé l’impact que pourrait avoir Soto avec eux ? Ce joueur était passé des Nationals de Washington aux Padres de San Diego en provoquant toute une onde de choc à la date limite des transactions en 2022, et bien que la formation californienne ait connu une saison décevante l’an dernier, Soto avait gardé le cap dans la tourmente. Et il fêtera son 26e anniversaire en octobre prochain.

Pendant que Soto se signalait à ses quatre premiers matchs contre les Astros à Houston, les champions en titre de la section Est de la Ligue américaine, eux, connaissaient un départ canon. Les Orioles ont inscrit 24 points au total à leurs deux premiers matchs contre les Angels de Los Angeles. Les Orioles ont semblé apprécier la performance de Burnes, qui a été acquis afin de devenir l’as de leur rotation et qui a fait la démonstration de l’ampleur de son talent dans un gain de 11-3 jeudi. Burnes a retiré 11 frappeurs sur des prises et n’a permis qu’à un seul frappeur d’atteindre les sentiers – une longue balle de Mike Trout en première manche.

Quant à Chapman, il a claqué deux circuits et un double vendredi pour les Giants. Un autre joueur qui a fait bonne impression auprès de sa nouvelle équipe.

Loin du bercail

Quatre équipes sont toujours invaincues après avoir balayé les honneurs de leur première série – et chacune d’elles a accompli cet exploit à l’étranger.

Les Yankees ont remporté quatre matchs contre les Astros à Houston, les Tigers de Detroit ont balayé une série de trois matchs contre les White Sox à Chicago, les Brewers de Milwaukee ont tenu en échec à trois reprises les Mets à New York et les Pirates de Pittsburgh ont gagné quatre matchs d’affilée contre les Marlins à Miami.

Trois de ces équipes poursuivent leur périple cette semaine. Seuls les Brewers rentreront au bercail en vue de leur match d’ouverture locale contre les Twins du Minnesota mardi.