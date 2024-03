Randy Arozarena (à droite) et Jose Caballero (à gauche)

(St. Petersburg) Randy Arozarena a marqué trois points, dont un grâce à un circuit en solo qu’il a célébré en signant des autographes à son retour dans l’abri, et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les Blue Jays de Toronto 5-1, samedi.

Arozarena, qui a été invité au match des étoiles pour la première fois de sa carrière la saison dernière, a marqué un premier point après avoir soutiré un but sur balles à Yusei Kikuchi (0-1) en troisième manche.

Le lanceur droitier Zack Littell (1-0) a concédé quatre simples en six manches sans donner de point pour les Rays, qui ont remporté les deux derniers matchs après avoir perdu le premier de cette série contre leurs rivaux de la section de l’Est de la Ligue américaine par six points.

Littell a concédé deux passes gratuites et a retiré six frappeurs sur des prises.

Après avoir profité des circuits de Vladimir Guerrero fils, George Springer et Cavan Biggio dans une victoire de 8-2 en lever de rideau de cette nouvelle saison, les Blue Jays ont été limités à trois points à leurs deux dernières rencontres.

La formation canadienne s’est donné une chance de venir de l’arrière en septième manche quand Daulton Varsho a soutiré un but sur balles et Ernie Clement a frappé un simple aux dépens de Colin Poche. Un simple de Biggio a ensuite réduit l’écart à 3-1.

Kikuchi a remporté 11 matchs en 2023, un sommet en carrière. Il devra toutefois attendre avant de signer sa première victoire cette saison puisqu’il a permis trois points, six frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en quatre manches et un tiers.

Les deux abris se sont vidés en fin de septième manche quand le lanceur des Blue Jays Genesis Cabrera a poussé Jose Caballero lors d’un jeu au troisième but.

Les esprits se sont enflammés quand Caballero a frappé un simple pour pousser Arozarena au marbre. Il a contourné les deux premiers coussins pour se rendre au troisième en vertu d’une erreur de Justin Turner, qui tentait de le retirer au premier.

Springer a effectué un relais à Bo Bichette qui a retiré Caballero pour mettre un terme à la manche.

Cabrera, qui couvrait les arrières de Bichette, est légèrement entré en contact avec Caballero. Les deux joueurs se sont échangé quelques mots et le lanceur a poussé son adversaire. Aucun coup n’a été lancé par la suite.

Cabrera a été expulsé par les arbitres.