L’intervention Tommy John révolutionne le baseball depuis 50 ans

(Glendale) Il existe un lien entre Tommy John et le Dr Frank Jobe, en 1974, et les joueurs Shohei Ohtani, Justin Verlander et Bryce Harper. Une tendance lourde auprès des joueurs étoiles du baseball majeur. Surtout au monticule, mais également au bâton.