Orioles de Baltimore Ryan O’Hearn signe un contrat d’une saison et évite l’arbitrage

(Sarasota) Le premier-but et voltigeur Ryan O’Hearn et les Orioles de Baltimore ont évité l’arbitrage salarial, mercredi, en s’entendant sur les termes d’un contrat d’une saison et 3,5 millions US.