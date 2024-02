PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Mike Trout a discuté de son avenir et Anthony Rendon a clarifié sa liste des priorités, lundi, tandis que les vétérans des Angels de Los Angeles et leurs collègues des autres équipes des Ligues majeures se rapportaient à leur camp printanier respectif en Arizona et en Floride.

Steve Megargee Associated Press

Trout, nommé trois fois le joueur par excellence et 11 fois sur l’équipe d’étoiles, n’a pris part aux séries éliminatoires qu’une seule fois en carrière dans les Ligues majeures de baseball. Il a néanmoins déclaré qu’il ne souhaite pas évoluer sous d’autres cieux, même si les Angels sont en pleine reconstruction à la suite du départ du double joueur par excellence Shohei Ohtani.

Trout, un vétéran âgé de 32 ans, a passé toute sa carrière de 13 saisons avec les Angels, et il a ratifié un contrat de 12 ans et 426,5 millions US avec eux en 2019. Les Angels ont compilé une fiche de 73-89 l’an dernier, en route vers une huitième saison perdante d’affilée. Ils n’ont pas atteint les séries éliminatoires depuis 2014, alors qu’ils avaient été balayés par les Royals de Kansas City en séries de sections de la Ligue américaine.

« Je crois que la solution facile serait d’exiger une transaction, a dit Trout aux journalistes. Peut-être que ça viendra, peut-être. Mais je n’y ai pas encore réfléchi. Quand j’ai signé mon contrat, c’était par loyauté. Je veux gagner un championnat ici. La perspective de gagner un championnat ou de participer aux séries éliminatoires ici est plus satisfaisante pour moi que de baisser les bras ou d’opter pour la solution facile. C’est mon approche. Peut-être que ça sera différent, si certaines choses changent. »

Trout a indiqué qu’il continue de demander au propriétaire Arte Moreno et à la direction du club des renforts sur le marché des joueurs autonomes afin de pallier le départ d’Ohtani. Ce dernier a ratifié un pacte de 10 ans et 700 millions avec les Dodgers de Los Angeles cet hiver.

« Je vais continuer de mettre de la pression, pendant aussi longtemps que je le pourrai, a évoqué Trout. Jusqu’au début de la saison, ou jusqu’à ce que ces gars-là soient sous contrat. Je suis comme ça. »

Parmi les joueurs hautement convoités qui ont récemment atterri chez les Angels se trouve Rendon, qui avait accepté un contrat de sept ans et 245 millions en décembre 2019. Rendon, qui venait alors de gagner la Série mondiale avec les Nationals de Washington, a remporté deux Bâtons d’argent en sept saisons dans la capitale fédérale américaine. Il n’a cependant jamais disputé plus de 58 matchs à chacune de ses quatre premières saisons avec les Angels, en raison des blessures.

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Anthony Rendon

Rendon a assuré lundi que sa passion pour le baseball n’a jamais fléchi depuis le début de sa carrière, bien qu’il ait aussi admis que le sport « n’a jamais été ma priorité absolue ».

« C’est mon boulot, a expliqué Rendon aux journalistes. C’est mon gagne-pain. Ma foi et ma famille passent avant le travail. »

Rendon a souligné que son mariage et l’arrivée de ses quatre enfants avaient changé sa perspective de la vie. Il a cependant rappelé du même souffle que son boulot faisait partie de ses priorités, même s’il n’est pas sa priorité absolue.

« Oh, c’est une priorité, c’est certain, a confié Rendon. Parce que c’est mon gagne-pain. Et je suis ici, n’est-ce pas ? »