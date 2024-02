(Dunedin, Floride) Yariel Rodriguez a attiré beaucoup de monde à sa première séance de lancers au complexe des Blue Jays de Toronto, lundi.

Gregory Strong La Presse Canadienne

Il y avait entre autres l’instructeur des lanceurs Pete Walker et le gérant John Schneider. Le son de la balle rapide de Rodriguez arrivant dans le gant du receveur était distinct, accompagné de hochements de tête approbateurs.

« Il y a là beaucoup de matériel, a dit Schneider, au sujet du droitier. Son répertoire est vraiment bon. Balle cassante, balle rapide, balle fourchette. C’était plaisant de le voir en action. »

Le Cubain de 26 ans, qui a accepté un contrat de 32 millions sur cinq ans, plus tôt ce mois-ci, a de l’expérience comme partant et comme releveur, à Cuba et au Japon. Rodriguez espère gagner une place dans la rotation, mais on pourrait aussi miser sur lui à partir de l’enclos.

En tant que releveur en 2022, Rodriguez a eu une fiche de 6-2 et une moyenne de 1,15 avec les Chunichi Dragons de la Nippon Professional Baseball League. En 54 manches et deux tiers, il a réalisé 60 retraits au bâton et a permis 18 buts sur balles.

Rodriguez estime se trouver à 75 % de sa forme, ayant peu joué en 2023. « J’ai toujours aimé être lanceur partant, c’est ce que je suis », a-t-il déclaré.

À la Classique mondiale de baseball l’an dernier, Rodriguez n’a pas eu de verdict en deux départs pour Cuba. Il a affiché une moyenne de 2,45 en sept manches et un tiers, avec 10 retraits au bâton et six buts sur balles.

Rodriguez n’est pas revenu dans son équipe japonaise après la Classique – il s’est absenté durant le reste de l’année, en prévision de devenir joueur autonome.

« Il a plusieurs outils, a dit Walker. Il a à peu près tous les lancers auxquels on peut penser. Il a une légère hésitation dans sa mécanique. Il y a du matériel intéressant, assurément. Il faut juste peaufiner un peu et découvrir ce qui va fonctionner le mieux dans les ligues majeures. »

La rotation de Toronto inclut Kevin Gausman, Jose Berrios, Chris Bassitt et Yusei Kikuchi. Alek Manoah a de bonnes chances d’être le cinquième partant, mais on va considérer Rodriguez, Bowden Francis, Mitch White ou Ricky Tiedemann.

Les Jays commenceront en Ligue des pamplemousses samedi, contre les Phillies de Philadelphie. Ils entreprendront la saison le 28 mars, à St. Petersburg.

« J’aimerais évidemment être un partant, a confié Rodriguez. Mais je suis ici pour travailler fort, donner mon 100 % et peu importe ce que l’équipe décide, je serai OK avec ça. »

De nombreux joueurs de position, dont Vladimir Guerrero, sont arrivés au camp lundi, pour des examens physiques. Guerrero a récemment obtenu 19,9 millions en arbitrage pour 2024. Il semblait de bonne humeur en jasant avec ses coéquipiers et des instructeurs, avant de s’entraîner au bâton.

« Il a fait beaucoup de travail. Il paraît bien et il a l’air très bien préparé, a dit Schneider. C’est ce que font les très bons joueurs. Ils prennent leurs responsabilités pendant la saison morte et [arrivés au camp], ils sont prêts. »

Guerrero devrait tenir un point de presse mardi.