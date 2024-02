Les lanceurs Kevin Gausman et José Berríos

Les lanceurs et receveurs lancent leur camp d’entraînement

(Dunedin) Désireux d’aller de l’avant après une autre exclusion rapide en séries éliminatoires l’an dernier, les Blue Jays de Toronto ont ouvert leur camp d’entraînement, jeudi, avec un réel optimisme et l’assurance de pouvoir de nouveau être dans la course dans la toujours très compétitive section Est de l’Américaine.

Gregory Strong La Presse Canadienne

« Ce groupe est affamé, a assuré le gérant John Schneider. Il y a des gars qui veulent certainement accomplir davantage cette année que l’an dernier.

« Sans oublier les choses que nous avons vraiment bien faites, il y a un sentiment d’urgence d’en faire un peu plus que la saison dernière. »

Il s’agissait du premier entraînement officiel des lanceurs et receveurs de l’organisation au complexe floridien du club. Certains joueurs de position étaient sur place, mais ils n’ont pas à se rapporter au camp avant la semaine prochaine.

PHOTO CHRIS YOUNG, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE John Schneider, gérant des Blue Jays

Les Blue Jays se sont glissés en séries l’an dernier avec 89 victoires, mais ils ont été éliminés en deux rencontres par les Twins du Minnesota et Édouard Julien. C’était la troisième fois en quatre ans que les Jays étaient balayés au premier tour.

En 2022, les Mariners de Seattle ont effacé un déficit de sept points dans le deuxième match au Rogers Centre pour accéder à la série de division. L’an dernier, les Jays n’ont marqué qu’un point en deux revers au Target Field.

« C’est du passé et on doit tourner la page, a déclaré le droitier Kevin Gausman. Les gars qui ont joué ces deux dernières années, nous sommes en colère de cette fiche de 0-4 en séries.

« L’objectif est toujours d’obtenir cette première victoire et de bâtir là-dessus. Ça commence aujourd’hui. »

La formation est sensiblement la même qu’en 2023, à quelques exceptions près.

PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Matt Chapman

Le troisième-but Matt Chapman, le frappeur désigné Brandon Belt et le joueur d’utilité Whit Merrifield ont tous quitté l’organisation sur le marché des joueurs autonomes.

Afin de les remplacer, les Jays ont récemment embauché le vétéran Justin Turner et ils se sont assurés du retour du voltigeur de centre Kevin Kiermaier en lui octroyant un contrat d’un an. Le joueur d’avant-champ et voltigeur Isiah Kiner-Falefa a paraphé un pacte de deux saisons, tandis que le lanceur cubain Yasiel Rodriguez a obtenu un contrat de cinq ans.

Les partants et la défense ont été les principales forces du club en 2023, mais l’attaque a éprouvé plusieurs ennuis. Don Mattingly a obtenu un plus grand rôle au sein du personnel de Schneider en héritant du poste nouvellement créé de coordonnateur à l’attaque afin de redonner un peu de tonus aux bâtons des Jays.

« C’est un groupe bourré de talent, a dit Schneider. J’ai hâte de voir comment ils réagiront aux petits changements que nous apporterons à leur préparation et leur approche.

« Je pense que d’ajouter un gars comme [Turner] dans notre formation, avec tout ce qu’il a accompli en carrière, accélère le processus. »

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Alek Manoah

Des réunions et des entraînements étaient au menu de la journée de jeudi. Un Alek Manoah aminci a lancé quelques balles avec Chris Bassitt au champ extérieur avant de grimper sur les monticules d’exercice, sous l’œil attentif de Schneider et de l’entraîneur des lanceurs, Pete Walker, qui a semblé impressionné par le droitier.

Manoah, qui doit rencontrer les médias vendredi, a vu les Jays mettre fin à sa saison en septembre dernier, après qu’il eut reçu plusieurs injections au bras droit. Le finaliste au Cy-Young en 2022 a connu des ennuis toute la saison et a été cédé aux ligues mineures en deux occasions.

« Il a tellement un été un bon lanceur dans cette ligue, a noté Schneider. C’est un moment excitant pour lui et c’est excitant pour nous de voir de quoi il a l’air. Le travail qu’il a effectué pour se mettre en forme et pour être prêt à lancer et la façon dont il a abordé la saison morte ont été très encourageants. »

Les Blue Jays disputeront un premier match dans la Ligue des Pamplemousses le 24 février, contre les Phillies de Philadelphie. Ils lanceront leur saison le 28 mars, à Tampa Bay.

« Nous nous sentons comme l’une des meilleures équipes du baseball, a affirmé Gausman. À nous de le prouver. »