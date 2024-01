(Saint-Louis) Chair Bloom a été engagé lundi à titre de conseiller de John Mozeliak, le président des opérations baseball des Cardinals de St. Louis.

Associated Press

Bloom a été congédié par les Red Sox de Boston en septembre.

Bloom était en poste à Boston quand les Red Sox ont atteint la série de championnat de l’Américaine en 2021.

​ « Je connais Chaim depuis longtemps et je crois qu’il s’agit d’une excellente opportunité pour les Cardinals, a mentionné Mozeliak, par communiqué.

« Ce sera bon d’avoir un point de vue extérieur sur notre équipe, de la part d’une personne aussi respectée que Chaim. Avoir un nouveau regard sur tous les aspects de nos opérations baseball devrait être utile. »

Âgé de 40 ans, Chaim a fait ses débuts dans les majeures avec les Padres de San Diego.

« Je suis excité à l’idée de me joindre aux Cardinals et de faire partie de cette excellente équipe, a-t-il dit dans un communiqué. Mo et son équipe m’ont réservé tout un accueil, et j’ai hâte de créer des relations ici. Je veux apprendre et contribuer dans le but de nous aider à gagner. »