Chris Sale ajuste son contrat et en signe un nouveau

(Atlanta) Les Braves d’Atlanta ont retravaillé le contrat du nouveau venu Chris Sale, annonçant jeudi un pacte de deux ans d’une valeur de 38 millions US consenti au lanceur gaucher.

Paul Newberry Associated Press

Le contrat, qui comprend également une option de l’équipe de 18 millions pour 2026, remplace son entente précédente. Cette dernière prévoyait un salaire de 27,5 millions cette année, dont 10 millions reportés jusqu’en 2039.

Essentiellement, le lanceur étoile obtient 10,5 millions supplémentaires garantis sans avoir à attendre un paiement différé, en échange d’un engagement d’au moins deux saisons avec les Braves, plutôt qu’une seule.

Âgé de 34 ans, Sale empochera 16 millions cette saison et 22 millions en 2025. Il a été acquis des Red Sox de Boston ce week-end, en retour de l’espoir à l’avant-champ Vaughn Grissom.

Les Red Sox ont accepté d’envoyer 17 millions aux Braves en deux versements égaux cette saison, ce qui signifie que la totalité du salaire du lanceur est couverte pour 2024.

Les Braves ont tout de même pris un risque majeur avec ce nouveau contrat en raison des nombreuses blessures dont Sale a été victime. Il n’a effectué que 31 départs au cours des quatre dernières saisons, dont 20 l’année dernière. Il a montré un dossier de 6-5 et une moyenne de points mérités de 4,30 en 102 manches et deux tiers en 2023.

Sale rejoint un groupe qui comprend les lanceurs étoiles Spencer Strider et Bryce Elder ainsi que l’as de longue date Max Fried et le vétéran de 40 ans Charlie Morton. Les espoirs AJ Smith-Shawver et Hurston Waldrep pourraient également être en lice pour des départs.

Les Braves ont signé 104 victoires en 2023 et ils ont remporté le titre de la section Est de la Nationale pour une sixième fois de suite. Ils ont cependant été éliminés par les Phillies de Philadelphie lors des séries de sections.