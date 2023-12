Deux joueurs cédés aux Yankees Les Dodgers créent de l’espace pour Shohei Ohtani et Joe Kelly

(New York) Les Dodgers de Los Angeles ont libéré de l’espace dans leur formation pour accueillir les contrats de Shohei Ohtani et de Joe Kelly en cédant le gaucher Victor Gonzalez et le joueur d’avant-champ Jorbit Vivas aux Yankees de New York.