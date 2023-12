Sortie de zone, saison 5 Épisode 23 : Le ménage à trois devant le filet durera-t-il ?

Jake Allen perd des matchs, de toute évidence, mais est-ce bien de sa faute ? On fait le tour de la question, et même plus, et puis au fait, est-ce que ce ménage à trois devant le filet du Canadien va durer ? Nos experts avancent que ça pourrait durer plus longtemps qu’on pense… Pendant ce temps, chez les Penguins de Pittsburgh, ça ne va pas du tout, et on se demande si l’embauche d’Erik Karlsson était vraiment nécessaire, tout comme l’embauche de John Tavares à Toronto. Et puis, ces six matchs de suspension à David Perron, à quoi ça rime ?