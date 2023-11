PHOTO MATT YORK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Le directeur général des Blue Jays, Ross Atkins, était à peine installé pour une conférence de presse dans un restaurant de Toronto que les questions à propos de Shohei Ohtani fusaient déjà de part et d’autre.

Gregory Strong La Presse Canadienne

La vedette japonaise, capable de lancer et de frapper, est le meilleur joueur sur le marché des joueurs autonomes et touchera un salaire astronomique. La seule équipe canadienne du baseball majeur tentera-t-elle sa chance ?

« J’aimerais pouvoir donner des détails sur les joueurs autonomes, a commencé par dire Atkins, lors de la réunion torontoise des membres de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique. Pour plusieurs raisons que vous connaissez, nous ne pouvons pas faire ça. Je me sens très bien avec l’équipe en place et avec l’opportunité de l’améliorer. »

« En nous éloignant de cette question spécifique, nous avons toujours eu un soutien incroyable de la part des propriétaires pour rendre cette équipe meilleure, nous avons une bonne équipe et nous travaillons dur pour la rendre meilleure. »

Les Dodgers de Los Angeles semblent être les favoris pour s’entendre avec Ohtani, nommé deux fois le joueur le plus utile de la Ligue américaine. Mais Toronto serait également parmi les destinations possibles.

Certaines rumeurs ont également laissé entendre que les Blue Jays tenteraient de se départir de Bo Bichette, mais Atkins a indiqué que l’équipe était engagée à garder le joueur d’arrêt-court.

« Nous sommes très chanceux de l’avoir et ce sera notre joueur d’arrêt-court pour aller de l’avant », a déclaré le DG.

La saison morte devrait être intéressante pour Atkins, qui est le DG de l’équipe depuis huit ans. Les Blue Jays ont été balayés en première ronde des éliminatoires pour la troisième fois en quatre saisons.

Le club veut gagner maintenant et la pression se fera sentir pour atteindre la deuxième ronde, ce qui n’a pas été le cas depuis 2016.

Du côté des lanceurs, les Blue Jays peuvent compter sur l’une des meilleures rotations du circuit, mais l’attaque doit s’améliorer.

Le joueur de troisième but Matt Chapman, le voltigeur Kevin Kiermaier et le releveur Jordan Hicks sont parmi les joueurs de l’équipe qui ont obtenu leur autonomie à la fin de la campagne.

Refusant encore une fois d’entrer dans les détails, Atkins a néanmoins confirmé qu’il avait rencontré des joueurs autonomes et qu’il allait en rencontrer d’autres. Le DG a ajouté que l’équipe était ouverte à de nombreuses possibilités.

« Cette très bonne équipe sur laquelle nous voulons nous appuyer, a-t-il affirmé. Si nous devons faire des échanges pour des joueurs dont nous n’aurons les droits que pour une saison, ou si nous devons offrir des contrats d’une saison comme nous l’avons déjà fait, nous sommes absolument ouverts à cela. »

« Mais nous sommes également disposés à conclure des contrats plus longs et à obtenir des joueurs qui seront ici pour de nombreuses années, et ça coûte cher. Nous sommes donc dans une position où nous sommes en mesure de faire les deux, heureusement. »