Les gérants et les arbitres sont admissibles s’ils ont disputé 10 saisons ou plus dans le baseball majeur et sont à la retraite depuis cinq ans, bien que les personnes de 65 ans et plus soient éligibles six mois après leur retraite.

(Cooperstown) Les membres du Temple de la renommée Jeff Bagwell, Tom Glavine, Chipper Jones, Ted Simmons et Jim Thome font partie des 16 membres d’un comité qui évaluera huit candidats pouvant eux aussi atteindre le Panthéon.

Associated Press

Cette liste de huit comprend les gérants Jim Leyland, Lou Piniella, Cito Gaston et Davey Johnson.

Le gérant à la retraite Joe Torre et l’ancien commissaire Bud Selig, tous deux élus à Cooperstown, font également partie du comité.

On y trouve aussi les dirigeants Sandy Alderson, Bill DeWitt, Michael Hill, Ken Kendrick, Andy MacPhail et Phyllis Merhige, ainsi que les historiens ou membres des médias Sean Forman, Jack O’Connell et Jesus Ortiz.

Le groupe va se réunir dimanche à Nashville, à l’occasion des assises d’hiver.

Peuvent aussi accéder au Temple les arbitres Joe West et Ed Montague, l’ancien président de la Ligue nationale Bill White et l’ancien directeur général Hank Peters.

Un vote de 75 % ou plus est nécessaire pour l’élection.

Toute personne choisie sera intronisée le 21 juillet prochain, en compagnie des joueurs élus par l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique.

La BWAA va annoncer le résultat de son scrutin le 23 janvier.

Jose Bautista, Adrian Beltre, Joe Mauer, Chase Utley et David Wright font partie des joueurs admissibles une première fois.

Leyland, 78 ans, a remporté 1769 matchs en 22 saisons avec Pittsburgh, la Floride, le Colorado et Detroit, menant les Marlins au titre de la Série mondiale 1997.

Il a été élu un des deux gérants de l’année en 1990, 1992 et 2006.

Piniella, 80 ans, a remporté 1835 matchs avec les Yankees, Cincinnati, Seattle, Tampa Bay et les Cubs, remportant la Série mondiale de 1990 avec les Reds.

Ses Mariners de 2001 ont établi un record de l’Américaine avec 116 victoires.

Il a été nommé un des deux gérants de l’année en 1995, 2001 et 2008.

Piniella a été la recrue de l’année dans l’Américaine en 1969.

Il a frappé pour ,291 en 18 ans dans les majeures, récoltant 102 circuits et 766 points produits. Il a aidé les Yankees à remporter la Série mondiale en 1977 et 1978.

Gaston, 79 ans, a mérité 894 victoires en 12 saisons à la barre des Blue Jays, triomphant en Série mondiale en 1992 et 1993.

En 11 ans dans les grandes ligues il a frappé pour ,256, obtenant 91 circuits et 387 points produits.

Johnson, 80 ans, a remporté 1372 victoires pour les Mets, Cincinnati, Baltimore, les Dodgers et Washington, menant New York au titre de la Série mondiale en 1986.

Il a été élu un gérant de l’année en 1997 et 2012.

En tant que joueur, il a frappé pour ,261 en 13 saisons, accumulant 136 circuits et 609 points produits en 13 saisons.

West, 70 ans, a arbitré un record de 5460 matchs de 1976 à 2021, battant la marque précédente de 5375 de Bill Klem. West a travaillé pendant six classique automnales.

Montague, 74 ans, a œuvré lors de 4369 matchs entre 1974 et 2009. Il a arbitré six fois en Séries mondiale, dont quatre éditions en tant que chef d’équipe.

White, 89 ans, a été président de la Nationale de 1989 à 1994. Premier but étoile en cinq occasions, il a frappé pour ,286 avec 202 circuits et 870 points produits, de 1956 à 1969.

Peters est décédé en 2015, à 90 ans. Il a été directeur général de Baltimore de novembre 1975 à octobre 1987, y compris un titre de la Série mondiale en 1983.

Il a été le président des Indians de 1987 à 1991.

L’an dernier, le Temple de la renommée a restructuré ses comités d’anciens pour la troisième fois en 12 ans. On a créé des comités scrutant l’ère contemporaine (à partir de 1980) et l’ère classique du baseball (avant 1980).

Pour l’ère contemporaine, il y a un scrutin pour les joueurs et un autre pour les gérants, les dirigeants et les arbitres.

Chaque comité se réunit tous les trois ans. Le cycle a débuté en décembre dernier, lorsque Fred McGriff a été élu.

Les gérants et les arbitres sont admissibles s’ils ont disputé 10 saisons ou plus dans le baseball majeur et sont à la retraite depuis cinq ans, bien que les personnes de 65 ans et plus soient éligibles six mois après leur retraite.

Les dirigeants doivent être à la retraite depuis cinq ans, mais les dirigeants actifs de 70 ans ou plus sont éligibles.