PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Miami) Les Marlins de Miami ont embauché Peter Bendix en tant que président de leurs opérations baseball, un poste qui l’a convaincu de quitter les Rays de Tampa Bay après 15 saisons.

Tim Reynolds Associated Press

Bendix agissait jusqu’à tout récemment en tant que vice-président senior aux opérations baseball et directeur général des Rays. Les Marlins et lui ont conclu une entente au cours du week-end, et la formation du sud de la Floride a confirmé l’information lundi matin.

« Peter jouit d’une excellente réputation au sein du baseball et il s’est engagé à cultiver l’excellence de manière durable dans tous les domaines des opérations baseball, a déclaré le gérant des Marlins, Skip Schumaker, dans des commentaires rapportés par le club. J’ai hâte de travailler avec Peter pour ramener les Marlins en séries éliminatoires. »

Les Marlins ont confirmé l’embauche de Bendix à la veille des assises annuelles des directeurs généraux du Baseball majeur à Scottsdale, en Arizona.

Bendix succédera à Kim Ng, qui était la directrice générale des Marlins depuis trois saisons. Ng a choisi de démissionner le mois dernier après que le propriétaire des Marlins Bruce Sherman et elle eurent divergé d’opinions sur la manière dont les opérations baseball de l’équipe devaient s’orienter. Les Marlins souhaitaient se prévaloir de l’année d’option prévue au contrat de Ng pour 2024, mais cette dernière a refusé.

Bendix a passé 15 saisons avec les Rays, d’abord comme stagiaire, puis comme vice-président senior aux opérations baseball et directeur général à compter de décembre 2021. Entre-temps, il a aussi occupé des postes d’adjoint aux opérations baseball, de coordonnateur en recherche et développement baseball et de directeur du développement baseball.