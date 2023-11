Carlos Mendoza a été engagé comme gérant des Mets de New York.

PHOTO ERIN HOOLEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) Les Mets de New York ont engagé comme gérant Carlos Mendoza, qui était l’instructeur sur le banc des Yankees de New York.

Mike Fitzpatrick Associated Press

Une source au courant du dossier en a fait part à l’AP de façon anonyme, car les Mets n’ont pas fait d’annonce formelle.

Mendoza a passé les quatre dernières saisons à épauler Aaron Boone chez les Yankees.

Il remplace Buck Showalter, remercié par les Mets le 1er octobre.

Mendoza devient la première embauche importante du nouveau président des opérations baseball des Mets, David Stearns.

Gagnant de 101 matchs en 2022, le club n’a signé que 75 gains en 2023, malgré la plus grosse masse salariale dans l’histoire du baseball majeur.

Mendoza aura 44 ans ce mois-ci. Il a occupé la fonction de gérant en Ligue d’hiver au Venezuela, mais jamais au-delà du niveau A dans les ligues mineures.

Les Mets en sont à un quatrième gérant depuis 2017, où Terry Collins a été remplacé après sept ans aux commandes.

On peut même parler d’un cinquième gérant : Carlos Beltran a été nommé au poste, mais on l’a congédié avant un seul match, à la suite de l’enquête portant sur la conduite des Astros pendant la Série mondiale de 2017.

La masse salariale des Mets était 355 millions $ au premier jour de la campagne.

Le club a bien joué jusqu’au 1er juin, avant une glissade qui a été suivie d’autres mauvaises séquences. Finalement, Justin Verlander, Max Scherzer et d’autres vétérans ont été échangés à l’approche de la date limite des échanges, le 1er août.