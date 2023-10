PHOTO PABLO MARTINEZ MONSIVAIS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’ancien des Dodgers et des Senators Frank Howard n’est plus

Frank Howard, qui a accumulé 382 coups de circuit et qui a été élu quatre fois joueur tout étoile au fil d’une longue carrière marquée par une conquête de la Série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles, en 1963, est décédé. Il était âgé de 87 ans.

Stephen Whyno Associated Press

Un porte-parole des Nationals de Washington a fait savoir que l’équipe avait été informée du décès de Howard par sa famille, lundi. La cause du décès n’a pas été précisée.

Howard a joué pendant sept saisons avec les Senators de Washington, dans la Ligue américaine, après avoir été élu recrue de l’année dans la Ligue nationale avec les Dodgers en 1960. Trois ans plus tard, il contribuait à leur triomphe lors de la Série mondiale.

PHOTO JIM KERLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Frank Howard, en 1962

Il évoluait avec les Senators lorsque le club a été déménagé au Texas et est devenu les Rangers. Howard a conclu sa carrière avec les Tigers de Detroit.

Howard a participé à 1895 matchs de saison régulière et à trois matchs éliminatoires, entre 1958 et 1973. Il a mené la Ligue américaine au chapitre des coups de circuit en 1968 et en 1970.