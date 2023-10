Aaron Judge a remporté le prix Roberto-Clemente, remis au joueur ayant montré du caractère, une l’implication communautaire et la philanthropie dans le baseball majeur.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ASSOCIATED PRESS

(Phénix) Aaron Judge était en train de s’entraîner à la maison en Californie en compagnie de sa femme, le 20 octobre, quand il a reçu un appel de Jason Zillo, vice-président aux communications et aux relations média des Yankees de New York.

Ronald Blum Associated Press

« Tu as une minute ? C’est très important », a lancé Zillo, selon les souvenirs de Judge.

« Est-ce qu’il y a une transaction ? s’est demandé Judge. Qu’est-ce qui se passe ? Quelque chose d’important ? »

Zillo lui a ensuite demandé de s’asseoir avant de lui annoncer qu’il avait remporté le prix Roberto-Clemente, remis au joueur ayant montré du caractère, une l’implication communautaire et la philanthropie dans le baseball majeur.

« C’est notre plus grand honneur, car il souligne la combinaison de l’excellence sur le terrain et des services rendus dans nos communautés », a déclaré le commissaire des Ligues majeures, Rob Manfred.

Judge et Manfred étaient présents lors d’une conférence de presse, lundi, en compagnie de Luis Clemente et de Roberto Clemente fils, fils du voltigeur des Pirates de Pittsburgh et membre du Temple de la renommée.

Clemente père est mort le 31 décembre 1972 dans un écrasement d’avion alors qu’il tentait d’apporter de l’aide à des victimes d’un tremblement de terre au Nicaragua.

« Il a établi la norme en ce qui concerne ce que signifie être un joueur complet, a déclaré Judge. J’essaie de calquer mon jeu sur le sien. Les 3000 coups sûrs sont impressionnants, la moyenne au bâton, le nombre de circuits. Mais honnêtement, je suis jaloux des Gants d’or. »

Judge est le quatrième Yankee à recevoir cet honneur après Ron Guidry (1984), Don Baylor (1985) et Derek Jeter (2009).

Judge vient de terminer la première saison prévue à son contrat de neuf ans et de 360 millions US avec les Yankees, qui ont conclu la campagne avec une fiche de 82-80. Ils ont raté les éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

Le voltigeur a montré une moyenne de ,267 avec 37 circuits et 75 points produits en 106 rencontres. Il a été ralenti par une blessure à un orteil après être entré en collision avec la clôture du Dodger Stadium en juin.