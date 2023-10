(Paris) Félix Auger-Aliassime a poursuivi sa lancée entamée la semaine dernière à Bâle en disposant facilement de Jan-Lennard Struff 7-6 (3), 6-4 au deuxième tour du Masters de tennis de Paris, mardi.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime a conclu le duel présenté au Palais omnisports de Bercy après une heure et 38 minutes. Auger-Aliassime a défendu son titre avec succès à Bâle, en Suisse, le week-end dernier, et il totalise maintenant cinq titres en carrière sur le circuit de l’ATP.

Le Québécois aura maintenant rendez-vous avec la septième tête de série Stefanos Tsitsipas, qui a obtenu un laissez-passer pour le deuxième tour.

Il s’agissait du troisième affrontement en carrière entre Auger-Aliassime et Struff, 27e raquette mondiale. Les deux tennismen s’étaient partagé les honneurs des deux duels précédents, présentés en 2020.

Auger-Aliassime et Struff se sont livré un duel très relevé, surtout en première manche.

Les deux joueurs ont conservé leur service tout au long de la première manche, avant qu’Auger-Aliassime ne prenne rapidement les commandes 6-1 au bris d’égalité.

Le tennisman âgé de 23 ans a scellé l’issue de la manche peu après, en montant au filet pour déposer un amorti imparable. La première manche s’est ainsi conclue au bout de 48 minutes de jeu.

Auger-Aliassime a maintenu la pression au début de la deuxième manche, en donnant beaucoup de fil à retordre à Struff avant qu’il finisse par s’adjuger le point au service au bout de presque 15 minutes. Le Québécois est revenu à la charge au quatrième jeu, et cette fois-ci il a fait mouche contre l’Allemand pour prendre les commandes 3-1.

Porté par un excellent jeu en retour de service, des coups incisifs et une belle agressivité, Auger-Aliassime a poursuivi sur son erre d’aller pour porter le pointage à 5-4. Il a ensuite scellé l’issue de la rencontre au service avec la deuxième de ses trois balles de match, à la suite d’un long échange.

Auger-Aliassime a totalisé 17 as, contre sept pour Struff, et il a dominé son adversaire 41-22 au chapitre des coups gagnants. Ses seuls faux pas se sont produits au chapitre des doubles fautes (5-3) et des fautes directes (12-8), où il a été plus généreux que Struff.

Dans les autres matchs à l’affiche mardi, le N.2 mondial Carlos Alcaraz a été surpris d’entrée de jeu par le Russe issu des qualifications Roman Safiullin (45e) 6-3, 6-4 au deuxième tour mardi.

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz

Alcaraz, exempté de premier tour, revenait à la compétition après avoir renoncé à jouer à Bâle la semaine précédente, pied gauche et dos douloureux. Reste maintenant au jeune Espagnol, qui n’a plus soulevé de trophée depuis son sacre épique à Wimbledon aux dépens de Novak Djokovic en juillet, à honorer au mieux le dernier grand rendez-vous de la saison, le Masters qui réunira mi-novembre les huit meilleurs joueurs mondiaux à Turin (Italie).

« J’ai encore une petite gêne à la plante du pied, ce n’est pas réglé à 100 %, mais […] c’est beaucoup moins présent qu’avant », avait reconnu « Carlitos » lundi.

« C’est la fin de la saison, qui a été très longue, exigeante, c’est normal que des soucis apparaissent, il faut faire avec, jouer du mieux possible en gérant ces problèmes », avait-il ajouté.

Avec sa défaite d’entrée, Alcaraz ne fait pas une bonne opération dans son duel avec Novak Djokovic pour le trône de N.1 mondial en fin de saison.

Alcaraz a bien eu un bris d’avance dans les deux manches mardi soir (2-1 dans la première, 3-1 dans la seconde), mais à chaque fois, visiblement en manque de peps, il a permis à Safiullin de revenir. Et la résistance du Russe de 26 ans, quart de finaliste à Wimbledon en juillet, a fini par avoir raison de lui.

Alexander Zverev et Hubert Hurkacz sont demeurés dans la course à l’obtention de l’un des trois derniers laissez-passer disponibles pour les Finales de l’ATP, après avoir remporté leur match de deuxième tour.

PHOTO STÉPHANIE LECOCQ, REUTERS Alexander Zverev est venu de l’arrière pour vaincre le Hongrois Marton Fucsovics 4-6, 7-5 et 6-4.

Zverev, 10e tête de série, est venu de l’arrière pour vaincre le Hongrois Marton Fucsovics 4-6, 7-5 et 6-4, tandis que Hurkacz, finaliste à Bâle le week-end dernier, a pris la mesure de l’Américain Sebastian Korda 6-3, 6-7 (6) et 6-3.

« Ça a été de véritables montagnes russes, a admis Hurkacz, 11e tête de série après sa victoire. J’ai essayé une réinitialisation, de changer mon niveau d’énergie en troisième manche. J’étais conscient de l’importance de ce match, et j’ai tout donné ce qui me restait au réservoir. »

Avant le Masters de Paris, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner et Andrey Rublev étaient tous déjà qualifiés pour les Finales de l’ATP, le dernier tournoi de la saison qui regroupera les huit meilleurs joueurs au monde à Turin, en Italie, du 12 au 19 novembre.

Dans les autres matchs au programme, Dusan Lajovic a défait Benjamin Bonzi 7-5, 6-3, tandis que Tomas Martin Etcheverry est venu à bout de Miomir Kecmanovic 4-6, 7-6 (6) et 6-4. Cette victoire a mis la table pour un duel contre Djokovic, le favori du tournoi.

avec l’Agence France-Presse