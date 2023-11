(Paris) Le N.3 mondial Daniil Medvedev a chuté d’entrée au Masters 1000 de Paris au deuxième tour mercredi, comme Carlos Alcaraz la veille, et s’est accroché avec le public au passage. Le N.1 mondial Novak Djokovic a lui évité le même sort en toute sérénité.

Le dernier Français en lice, Ugo Humbert (26e), défie l’Allemand Alexander Zverev (9e) pour une place en huitièmes de finale.

C’est le Bulgare Grigor Dimitrov (17e) qui est venu à bout de Medvedev, 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (7/2), en pas loin de trois heures.

Le match dans le match a opposé Medvedev, connu pour ses mouvements d’humeur, et le public électrique de Bercy. Sifflé après avoir jeté sa raquette quand il a permis à Dimitrov de revenir de 5-2 à 5-5 dans la deuxième manche, le Russe a lancé à l’arbitre : « je ne vais pas jouer quand ils sifflent ».

PHOTO JULIEN DE ROSA, AGENCE FRANCE-PRESSE Grigor Dimitrov

« Tu dois aller jouer. Plus tu arrêtes (de jouer), plus ça les énerve, plus ils sifflent », lui a répondu ce dernier.

« Ils sont bêtes ! S’ils ne sifflent pas, je joue », a repris Medvedev.

« Hé, vous (ne) sifflez pas, je joue les gars, mais fermez vos bouches, OK ! », s’est-il adressé directement aux spectateurs.

« Je ne joue pas comme ça ! Je n’ai rien fait pour qu’ils me sifflent », s’est entêté le N.3 mondial, titré en 2020 à Paris… à huis clos, en pleine pandémie de COVID-19.

Doigts d’honneur

La discussion lui a finalement valu un avertissement pour dépassement de temps, mais ça ne l’a pas empêché d’égaliser à une manche partout, à sa septième occasion.

Dans la troisième manche, Dimitrov a eu besoin d’autant de balles de match pour conclure – l’une d’elles lui a échappé au bout d’un échange de 47 coups. Mené 5 jeux à 2, Medvedev a bien retardé l’échéance jusqu’au bris d’égalité décisif, en vain.

Manifestement toujours remonté, l’ex-N. 1 mondial a quitté le court en faisant des doigts d’honneur au public.

« Je regardais simplement mes ongles », a dit Medvedev sourire en coin, interrogé en conférence de presse.

« C’est le public de Bercy, tout le monde le sait, tout le monde n’aime pas jouer ici. Je jouais beaucoup mieux à Bercy quand il n’y avait personne…, a-t-il remarqué. Ici, avec moi, ça ne connecte pas ».

Djokovic s’est lui épargné ce genre d’émotions fortes pour son entrée en lice : le N.1 mondial s’est montré clinique, comme souvent, pour écarter l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (31e) 6-3, 6-2 au deuxième tour. En huitièmes de finale, son adversaire sera le Néerlandais Tallon Griekspoor (23e), nouveau venu à ce stade en Masters 1000.