(Paris) Toute bonne chose a une fin. Félix Auger-Aliassime s’est incliné 6-3, 7-6 (4) devant Stefanos Tsitsipas au deuxième tour du Masters de tennis de Paris.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime connaissait une bonne séquence dernièrement, lui qui venait de signer six victoires consécutives. Il en avait d’ailleurs profité pour défendre avec succès son titre au tournoi en salle de Bâle, en Suisse, le week-end dernier.

Tsitsipas lui a cependant barré la route, mercredi, sur le court du Palais omnisports de Paris-Bercy. Le Grec l’a évincé au bout d’un duel d’une heure et 48 minutes de jeu.

Tsitsipas présente maintenant une fiche de 6-3 en carrière contre le Québécois âgé de 23 ans. Leur dernier affrontement s’était déroulé en finale du tournoi en salle de Rotterdam, aux Pays-Bas, en 2022, et Auger-Aliassime l’avait emporté pour décrocher son premier titre en carrière.

La septième tête de série du tournoi parisien aura rendez-vous en huitièmes de finale avec le gagnant du match entre le Français Ugo Humbert et l’Allemand Alexander Zverev.

Auger-Aliassime n’a pas commencé le match avec autant d’aplomb que la veille contre l’Allemand Jan-Lennard Struff.

Le représentant de l’unifolié a été victime d’un premier bris de service dès le quatrième jeu, après avoir expédié son coup droit à l’extérieur des limites du terrain. Tsitsipas menait alors 3-1. Auger-Aliassime n’a ensuite pu renverser la vapeur par la suite, et le Grec, sixième joueur mondial, s’est adjugé la première manche 6-3.

PHOTO STÉPHANIE LECOCQ, REUTERS Stefanos Tsitsipas

Auger-Aliassime n’a pas paru affecté outre mesure par le fait d’avoir concédé la première manche. Au contraire. Porté par une première balle de service incisive et une belle variété dans sa sélection de coups – comme ç’avait été le cas la veille contre Struff et lors de ses derniers matchs –, il a déstabilisé Tsitsipas et a rapidement pris les commandes 3-0 en deuxième manche.

Le redoutable Grec a cependant donné du fil à retordre au Québécois, qui a d’abord laissé filer trois balles de manche à 5-2, avant d’être victime d’un bris au neuvième jeu pour rétrécir l’écart à 5-4. Les tennismen ont ensuite poussé le match au bris d’égalité, et Tsitsipas s’est assuré de ne pas devoir disputer de manche ultime.

Auger-Aliassime a dominé son adversaire 9-1 au chapitre des as, mais il a aussi commis trois doubles fautes. Pour sa part, Tsitsipas a été plus redoutable avec sa deuxième balle de service, s’adjugeant 65 % des points dans cette phase de jeu – contre seulement 16 % pour Auger-Aliassime.

Le Québécois, qui compte cinq titres en carrière sur le circuit de l’ATP, a également manqué d’opportunisme en situation de bris. Il n’a converti qu’une seule de ses sept occasions, contre deux en quatre opportunités pour Tsitsipas.

Auger-Aliassime sera de retour sur le court plus tard aujourd’hui en double en compagnie de son partenaire de jeu américain Sebastian Korda. Ils affronteront pour l’occasion l’Argentin Sebastian Baez et l’Italien Lorenzo Musetti.